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در نمایشگاه زارعت افغانستان ، فعالان این حوزه از شرکت های ایرانی استقبال فراوانی داشتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در نمایشگاه زراعت افغانستان که از چند روز پیش آغازه شده ، شرکتهای ایرانی با حدود ۵۰ شرکت و ۳۵ غرفه، حضوری برجسته در مقایسه با کشورهای ترکیه، هند و افغانستان داشته اند.در این نمایشگاه برخی از مقامات نمایشگاه مصاحبه های اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما داشته اند:
مسئول برگزاری نخستین نمایشگاه بینالمللی زراعت افغانستان گفت: ما بسیار زیاد به فناوریهای ایرانی در زمینه مکانیزه کردن کشاورزی در افغانستان نیازمندیم.
مجتبی صبار در حاشیه برگزاری نمایشگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ایران و افغانستان، هم زبان و دارای فرهنگ مشترک و در حوزه اقتصادی هم بسیار یکی هستند و اتفاقات ایران روی افغانستان اثرگذار است چرا که ما مواد خام را بیشتر از ایران وارد میکنیم و در ارتباط تنگاتنگ با جمهوری اسلامی ایران هستیم و هیچگاه از هم جدا نبودهایم و جدا هم نخواهیم شد.
وی گفت: حضور غرفههای ایرانی و آوردن دانش فنی کشاورزی و دامپروری از دستاوردهای نخستین نمایشگاه بینالمللی زراعت و مالداری افغانستان بود که از آنجایی که زراعت ما همچنان سنتی و بسیار اندک مدرن شده است برای مکانیزه کردن و به روز سازی زراعت در افغانستان آمدن شرکتهای ایرانی را نوعی انگیزه و راهکار میدانیم.
وی گفت: این شرکتها میتوانند به کمک کشاورزان و باغداران ما بیایند و ما در این نمایشگاه شاهد شرکتهای ایرانی بودیم که سیستمهای قطرهای و آبیاری مدرن و ماشین آلات کشاورزی و کود و سم عرضه میکردند که موجب توسعه کشاورزی ما میشود.
نخستین نمایشگاه بینالمللی زراعت و مالداری افغانستان با حضور کشورهایی از جمله ایران، هندوستان، ترکیه، قزاقستان، روسیه و ژاپن از بیستم مرداد به مدت ۶ روز برگزار شد و ایران در این نمایشگاه حضوری بسیار برجسته داشت.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان، ۷۴ تفاهمنامهای در این نمایشگاه به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار امضا شد که آن طور که مسئولان برگزار کننده نمایشگاه اعلام کردند : بیش از ۵۰ تفاهمنامه مربوط به ایران بوده است.
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مسئول برگزار کننده غرفههای ایرانی در نخستین نمایشگاه بین المللی زراعت افغانستان گفت: از آغاز برگزاری نمایشگاه تا پایان با استقبال گسترده متخصصان و فعالان بخش کشاورزی افغانستان از غرفههای ایرانی مواجه بودیم.
علیرضا صدر زاده در حاشیه برگزاری نمایشگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در این نمایشگاه ۵۰ شرکت ایرانی در قالب ۳۵ غرفه، آخرین دستاوردهای خود را در حوزههای ماشین آلات و نهادههای کشاورزی و شبکههای آبیاری به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد اقتصاد افغانستان بر پایه کشاورزی و دامپروری است گفت: در این زمینه در سالهای گذشته شاهد پیشرفت قابل توجهی در صنعتیسازی کشاورزی و استفاده از روشهای نوین در کاشت، داشت و برداشت افغانستان نبودیم و شرکت کنندگان در نمایشگاه به همین سبب استقبال گستردهای از غرفههای ایرانی داشتند.
وی گفت: در روزهای ابتدایی نمایشگاه شاهد حضور کارشناسان و متخصصانی از ولایتهای مختلف افغانستان بودیم و ظرفیتهای خوبی از طرف شرکتهای ایرانی به نمایش گذاشته شده بود که مورد استقبال طرف افغانستانی قرار گرفت.
صدر زاده گفت: معمولاً در نمایشگاههای بینالمللی در روزهای پایانی، توافقنامهها و قراردادها امضا میشود ولی در روزهای برگزاری نمایشگاه همه روزه در پایان وقت، شاهد امضای توافقنامهها و سندهای همکاری بودیم.
وی گفت: یکی از ویژگیهای این نمایشگاه این بود که تشکلهای تولیدی در حوزه ادوات و نهادههای کشاورزی و کودهای شیمیایی و شبکههای آبیاری به صورت متمرکز حضور داشتند.
وی افزود: حضور تشکلها باعث میشود ظرفیتهای تشکلی کشور را معرفی کنند و بتوانند توافقنامههای خوبی را با انجمنهای متناظرشان در افغانستان داشته باشند.
وی گفت: این امر باعث میشود که کالایی که به افغانستان میآید کالایی استاندارد و با کیفیت مناسب باشد تا بتواند زمینهساز حضور پایدار محصولات جمهوری اسلامی ایران در بازار افغانستان باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر در این نمایشگاه شرکتهای ایرانی برای انتقال فناوری و دانش تمرکز داشتند، گفت: در گذشته افغانستان به عنوان یک بازار برای کالاهای مصرفی مطرح بود، اما هم اکنون نگاه بازرگانان ایرانی به بازار افغانستان این است که مواد اولیه و بخشی از تولید را به افغانستان منتقل کنند تا بتوانند از زنجیره ارزش افزوده که ایجاد میشود سهمی برای افغانستان در نظر بگیرند و بر این اساس در چند روز ابتدایی نمایشگاه چندین توافقنامه خوب مبنی بر ایجاد خطوط تولید در حوزههای مختلف چه در سیستمهای آبیاری و چه در زمینه کود و سم در افغانستان میان افغانستان و ایران منعقد شد.
آقای صدر زاده ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن این توافقنامه شاهد ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری در افغانستان باشیم و افغانستان فقط به عنوان مرجعی برای ارسال کالا نباشد و بتوانیم بخشی از زنجیره تولید را به افغانستان منتقل کنیم.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت زراعت ودامداری افغانستان، ۷۴ تفاهمنامهای در این نمایشگاه به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار امضا شد که آن طور که مسئولان برگزار کننده نمایشگاه اعلام کردند بیش از ۵۰ تفاهمنامه مربوط به ایران بوده است.
در این نمایشگاه ایران با ۳۵ غرفه و ۵۰ شرکت برجستهترین حضور را داشت و بعد از ایران، بیشترین حضور مربوط به هندوستان و ترکیه بود.
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