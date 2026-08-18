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سرپرست فرمانداری شادگان بر لزوم لایروبی کانالهای دفع آبهای سطحی در این شهرستان پیش از آغاز فصل بارندگی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، حبیب عفریمفرد اظهار کرد: با توجه به اینکه شهر شادگان مشکل دفع آبهای سطحی دارد، شهرداری و آبفا ملزم به لایروبی کانالهای فاضلاب هستند و باید این کار را در اولویت قرار دهند.
وی افزود: اداره آبفا و شهرداری شادگان برای اقدامات پیشگیرانه فصل بارشی و جمع شدن آبهای سطحی در این فصل منتظر نمانده و اقداماتی همچون لایروبی شبکههای فاضلاب را در این شهر هرچه سریعتر آغاز کنند.
سرپرست فرمانداری شادگان گفت: لایروبی کانالهای فاضلاب، ترمیم نوارهای حفاری و پاکسازی و زیباسازی فضای شهری باید در دستور کار آبفا و شهرداری شادگان قرار گیرد.
عفریمفرد بیان داشت: با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و احتمال بارش نزولات آسمانی، لازم است همه ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان آمادگی برای پاسخ به هرگونه مخاطره احتمالی را داشته و تمهیدات مورد نیاز را انجام دهند.
وی گفت: اداره آبفا و شهرداری باید از هماکنون نقاط بحرانی، وضعیت ایستگاههای پمپاژ فاضلاب و تاسیسات دفع آبهای سطحی را بررسی و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند.
حبیب عفری مفرد ادامه داد: نخالههای ساختمانی، پسماند، رسوبات و سایر موانع موجود در مسیر عبور آب باید پیش از آغاز بارندگیها جمع آوری و برطرف شوند.
شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز مرکز استان خوزستان واقع است.