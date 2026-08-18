به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، حبیب عفری‌مفرد اظهار کرد: با توجه به اینکه شهر شادگان مشکل دفع آب‌های سطحی دارد، شهرداری و آبفا ملزم به لایروبی کانال‌های فاضلاب هستند و باید این کار را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: اداره آبفا و شهرداری شادگان برای اقدامات پیشگیرانه فصل بارشی و جمع شدن آب‌های سطحی در این فصل منتظر نمانده و اقداماتی همچون لایروبی شبکه‌های فاضلاب را در این شهر هرچه سریع‌تر آغاز کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان گفت: لایروبی کانال‌های فاضلاب، ترمیم نوار‌های حفاری و پاکسازی و زیباسازی فضای شهری باید در دستور کار آبفا و شهرداری شادگان قرار گیرد.

عفری‌مفرد بیان داشت: با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و احتمال بارش نزولات آسمانی، لازم است همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان آمادگی برای پاسخ به هرگونه مخاطره احتمالی را داشته و تمهیدات مورد نیاز را انجام دهند.

وی گفت: اداره آبفا و شهرداری باید از هم‌اکنون نقاط بحرانی، وضعیت ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب و تاسیسات دفع آب‌های سطحی را بررسی و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند.

حبیب عفری مفرد ادامه داد: نخاله‌های ساختمانی، پسماند، رسوبات و سایر موانع موجود در مسیر عبور آب باید پیش از آغاز بارندگی‌ها جمع آوری و برطرف شوند.

شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز مرکز استان خوزستان واقع است.