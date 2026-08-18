تأکید استاندار بوشهر و سرپرست منطقه ویژه پارس بر تقویت همکاری‌های مشترک

استاندار بوشهر در دیدار با قاسم علی بازایی، سرپرست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بر تقویت تعامل میان مدیریت استان و صنعت و استفاده از ظرفیت‌های پارس جنوبی برای شتاب‌بخشی به روند توسعه استان تأکید کرد.