تأکید استاندار بوشهر و سرپرست منطقه ویژه پارس بر تقویت همکاریهای مشترک
استاندار بوشهر در دیدار با قاسم علی بازایی، سرپرست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بر تقویت تعامل میان مدیریت استان و صنعت و استفاده از ظرفیتهای پارس جنوبی برای شتاببخشی به روند توسعه استان تأکید کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در این دیدار، حمایت از سرمایه انسانی، بهرهگیری از ظرفیت نیروهای بومی، تقویت همکاریهای مشترک و افزایش نقش صنعت در توسعه پیرامونی استان تأکید شد.
قاسم علی بازایی سرپرست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی بهعنوان یکی از مهمترین پشتوانههای منطقه ویژه پارس، اظهار کرد: با همافزایی میان سازمان منطقه ویژه پارس، استانداری و دستگاههای اجرایی میتوان ظرفیتهای موجود را فعالتر کرد و مسیر توسعه استان را با هماهنگی و انسجام بیشتری پیش برد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم تعاملات، تقویت همکاریهای مشترک و پیگیری موضوعهای مرتبط با توسعه استان بوشهر تأکید کردند.