از کمبود امکانات رانندگان و وضعیت نامناسب سرویس‌های بهداشتی تا بلاتکلیفی انبارهای توشه؛ مسافران و رانندگان از وضعیت ترمینال دولت ساری گلایه دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وضعیت ترمینال دولت ساری و برخی مشکلات مربوط به امکانات و خدمات این پایانه، در بسته خبری بدون تعارف خبر مورد مطالبه قرار گرفت.

نبود امکانات مناسب برای استراحت رانندگان، وضعیت نامناسب برخی سرویس‌های بهداشتی، بلاتکلیفی انبار‌های توشه، وضعیت فضای سبز و برخی مشکلات مربوط به نگهداری و خدمات عمومی، از جمله مواردی است که رانندگان و استفاده‌کنندگان از ترمینال دولت ساری نسبت به آن گلایه دارند.

در این گزارش همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت این پایانه با توجه به حجم تردد مسافران و رانندگان تأکید شد و این مطالبه مطرح شد که ترمینال دولت به‌عنوان یکی از پایانه‌های پرتردد مرکز استان، از امکانات و خدمات متناسب با شأن شهر ساری برخوردار باشد.

اسکندرنیا، فرماندار ساری، در پاسخ به این مطالبه با اشاره به تفکیک وظایف دستگاه‌های مسئول در ترمینال دولت گفت: موضوع ناوگان مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و امور مربوط به خود ترمینال نیز بر عهده شهرداری قرار دارد.

وی افزود: در بخش مربوط به شهرداری، موضوعاتی مانند نگهداری، نظافت، تمیزی، سرمایش و فضای سبز ترمینال باید مورد توجه قرار گیرد تا این پایانه در شأن مرکز استان باشد.

فرماندار ساری گفت: این موضوعات در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم ظرف یک ماه آینده وضعیت ترمینال دولت به شرایطی قابل قبول و مردم‌پسند برسد.

اسکندرنیا همچنین بر ضرورت دقت در فرآیند اعلام مسافران و ثبت اطلاعات در سامانه‌های رایانه‌ای تأکید کرد.