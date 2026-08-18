پخش زنده
امروز: -
از کمبود امکانات رانندگان و وضعیت نامناسب سرویسهای بهداشتی تا بلاتکلیفی انبارهای توشه؛ مسافران و رانندگان از وضعیت ترمینال دولت ساری گلایه دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وضعیت ترمینال دولت ساری و برخی مشکلات مربوط به امکانات و خدمات این پایانه، در بسته خبری بدون تعارف خبر مورد مطالبه قرار گرفت.
نبود امکانات مناسب برای استراحت رانندگان، وضعیت نامناسب برخی سرویسهای بهداشتی، بلاتکلیفی انبارهای توشه، وضعیت فضای سبز و برخی مشکلات مربوط به نگهداری و خدمات عمومی، از جمله مواردی است که رانندگان و استفادهکنندگان از ترمینال دولت ساری نسبت به آن گلایه دارند.
در این گزارش همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت این پایانه با توجه به حجم تردد مسافران و رانندگان تأکید شد و این مطالبه مطرح شد که ترمینال دولت بهعنوان یکی از پایانههای پرتردد مرکز استان، از امکانات و خدمات متناسب با شأن شهر ساری برخوردار باشد.
اسکندرنیا، فرماندار ساری، در پاسخ به این مطالبه با اشاره به تفکیک وظایف دستگاههای مسئول در ترمینال دولت گفت: موضوع ناوگان مربوط به ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای است و امور مربوط به خود ترمینال نیز بر عهده شهرداری قرار دارد.
وی افزود: در بخش مربوط به شهرداری، موضوعاتی مانند نگهداری، نظافت، تمیزی، سرمایش و فضای سبز ترمینال باید مورد توجه قرار گیرد تا این پایانه در شأن مرکز استان باشد.
فرماندار ساری گفت: این موضوعات در حال پیگیری است و تلاش میکنیم ظرف یک ماه آینده وضعیت ترمینال دولت به شرایطی قابل قبول و مردمپسند برسد.
اسکندرنیا همچنین بر ضرورت دقت در فرآیند اعلام مسافران و ثبت اطلاعات در سامانههای رایانهای تأکید کرد.
پایانه مسافربری ساری نیازمند ارتقای خدمات و بهداشت است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران با اشاره به فعالیت بزرگترین پایانه مسافربری استان در ساری گفت: روزانه حدود هزار مسافر از این پایانه جابهجا میشوند و ارتقای خدمات و امکانات آن با توجه به حجم بالای تردد، ضروری است.
محمدنژاد افزود: حدود ۱۲ شرکت حملونقل اتوبوسی و ۱۰ شرکت حملونقل سواری در پایانه مسافربری ساری فعالیت دارند و حدود ۱۰۰ راننده نیز در این مجموعه مشغول به کار هستند.
وی گفت: اهمیت این پایانه در ایام اوج سفر، بهویژه تابستان و همچنین مناسبتهایی مانند اربعین، افزایش مییابد و در ایام اربعین امسال نیز حدود ۲۰ هزار مسافر از پایانههای استان به نقاط مختلف کشور و شهر مقدس مشهد جابهجا شدند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران افزود: در بازدیدهای انجامشده از پایانه مسافربری ساری، وضعیت سرویسهای بهداشتی، نظافت و نمازخانه مناسب ارزیابی نشد و این موضوع موجب نارضایتی مسافران شده است.
محمدنژاد گفت: اداره کل راهداری و حملونقل جادهای وظیفه نظارت بر عملکرد شرکتهای حملونقل مسافر را بر عهده دارد و شرکتهای فعال نیز حدود ۵ درصد از مبلغ هر کرایه را به حساب شهرداری واریز میکنند تا برای ارائه خدمات به شهروندان و مسافران هزینه شود.
وی افزود: با توجه به بازدید انجامشده با حضور فرماندار ساری، مقرر است موضوع در جلسات مربوطه پیگیری و با افزایش نظارتها، مشکلات موجود در پایانه مسافربری ساری برطرف شود.
بخشی از مشکلات پایانه مسافربری ساری تا پایان ماه آینده رفع میشود
رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری ساری از پیگیری برای رفع بخشی از مشکلات پایانه مسافربری این شهر تا پایان ماه آینده خبر داد.نیازی گفت: برخی اقدامات برای بهبود وضعیت پایانه انجام شده و سرویس بهداشتی ویژه رانندگان نیز در این مجموعه وجود دارد.
وی افزود: برخی مشکلات از جمله پلهبرقی و چیلر پایانه در حال پیگیری است و تلاش میشود این موارد تا پایان ماه آینده برطرف شود.
رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری ساری، انبار توشه را یکی از مشکلات مهم این پایانه عنوان کرد و گفت: ساماندهی و رفع این مشکل نیازمند زمان است، اما موضوع با جدیت در سازمان پیگیری میشود تا در اسرع وقت برطرف شود.
نیازی افزود: با توجه به گستردگی مجموعه پایانه، همکاری و تعامل میان همه مجموعههای مرتبط ضروری است و با همراهی کارکنان پایانه میتوان شرایط این مجموعه را به وضعیت مطلوبتری رساند.