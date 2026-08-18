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حدود سه چهارم از مساحت انگلیس به دلیل کاهش شدید بارندگی و افزایش دمای هوا درگیر وضعیت «خشکسالی ناگهانی» شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مناطق وسیعی از جمله لندن، میدلندز، کِنت و شرق انگلیس تحت پوشش رسمی خشکسالی قرار گرفتهاند. ۴۵ میلیون شهروند انگلیس در مناطق بحرانی زندگی میکنند و میلیونها نفر با جیرهبندی یا محدودیت مصرف آب روبهرو هستند.
ترکیب بارش بسیار ناچیز و موجهای متوالی گرما، ذخایر آبهای زیرزمینی و سدها را به شدت کاهش داده است. خشکسالی باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی، افت تولید محصولاتی مانند گندم و کمبود علوفه دام هم شده است. به گزارش آسوشیتدپرس، زنگ خطر برای بحران در تامین مواد غذایی و فشار بر کشاورزان به صدا درآمده است. آسیب به تالابها، حیات وحش و رودخانهها و افزایش آتشسوزیهای جنگلی هم تشدید شده است.
تابستان جاری دومین تابستان پیاپی است که بخشهایی از انگلیس با خشکسالی روبهرو میشود.