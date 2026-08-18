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فرآیند ثبتنام بیستودومین فراخوان جذب و استخدام اعضای هیأت علمی پیمانی (آموزشی و پژوهشی) در دانشگاهها، دانشکدههای علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وابسته، در رشتههای علوم پایه و بالینی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ فرآیند ثبتنام بیستودومین فراخوان جذب و استخدام اعضای هیأت علمی پیمانی (آموزشی و پژوهشی) در دانشگاهها، دانشکدههای علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وابسته، در رشتههای علوم پایه و بالینی آغاز گردید.
شرایط و الزامات ثبتنام:
نحوه ثبتنام: کلیه مراحل ثبتنام بهصورت متمرکز و صرفاً از طریق سامانه فراخوان به نشانی https://ippapp.behdasht.gov.ir انجام میپذیرد.
ملاک ثبتنام: ثبتنام زمانی تکمیلشده تلقی میگردد که متقاضی «کد رهگیری» دریافت نماید. اطلاع از وضعیت و نتیجه فراخوان نیز صرفاً از طریق همین سامانه و با استفاده از کد رهگیری قابل پیگیری است.
مهلت ثبتنام: ثبتنام الکترونیکی به مدت دو هفته، از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ تا ساعت ۲۴:۰۰ روز ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ تعیین شده است.
ضوابط بارگذاری مدارک:
امتیازات متقاضیان صرفاً بر اساس مستندات بارگذاریشده در سامانه محاسبه میگردد. بدینوسیله تأکید میگردد ارائه یا تحویل هرگونه مدارک فیزیکی به دبیرخانههای هیأتهای اجرایی، غیرقابل بررسی و فاقد اعتبار میباشد.
جهت مشاهده لینک ثبت نام و اطلاعیه های مربوطه و تکمیلی مانند مواردی که به علت طولانی بودن متن در بخش توضیحات لیست اعلام نیاز کامل دیده نمی شود به لینک زیر مراجعه فرمایید.