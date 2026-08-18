فرآیند ثبت‌نام بیست‌ودومین فراخوان جذب و استخدام اعضای هیأت علمی پیمانی (آموزشی و پژوهشی) در دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وابسته، در رشته‌های علوم پایه و بالینی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ فرآیند ثبت‌نام بیست‌ودومین فراخوان جذب و استخدام اعضای هیأت علمی پیمانی (آموزشی و پژوهشی) در دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی وابسته، در رشته‌های علوم پایه و بالینی آغاز گردید.

شرایط و الزامات ثبت‌نام:

نحوه ثبت‌نام: کلیه مراحل ثبت‌نام به‌صورت متمرکز و صرفاً از طریق سامانه فراخوان به نشانی https://ippapp.behdasht.gov.ir انجام می‌پذیرد.

ملاک ثبت‌نام: ثبت‌نام زمانی تکمیل‌شده تلقی می‌گردد که متقاضی «کد رهگیری» دریافت نماید. اطلاع از وضعیت و نتیجه فراخوان نیز صرفاً از طریق همین سامانه و با استفاده از کد رهگیری قابل پیگیری است.

مهلت ثبت‌نام: ثبت‌نام الکترونیکی به مدت دو هفته، از ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ تا ساعت ۲۴:۰۰ روز ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ تعیین شده است.

ضوابط بارگذاری مدارک:

امتیازات متقاضیان صرفاً بر اساس مستندات بارگذاری‌شده در سامانه محاسبه می‌گردد. بدینوسیله تأکید می‌گردد ارائه یا تحویل هرگونه مدارک فیزیکی به دبیرخانه‌های هیأت‌های اجرایی، غیرقابل بررسی و فاقد اعتبار می‌باشد.