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رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از افزوده شدن هوش مصنوعی برای نخستین بار به برنامه درسی پایه دهم رشتههای شاخه فنیوحرفهای و کاردانش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، عبدالرضا خدابخشی ازاز تدوین و افزوده شدن کتاب «هوش مصنوعی» به برنامه درسی هنرجویان پایه دهم شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش برای نخستین بار در استان خبر داد.
عبدالرضا خدابخشی تصریح کرد: آشنایی هنرجویان با فناوری هوش مصنوعی از سنین پایه و بهرهمندی هنرجویان از مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی در فرایند آموزشی زمینهساز تربیت نیروی کار خلاق و آیندهنگر در رشتههای فنی و مهارتی است.