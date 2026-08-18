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مراحل ساخت پل شهدای اوپرت برای تسهیل در عبور و مرور عشایر شهرستان مهدیشهر تکمیل و آماده بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این پل ۱۰۰ متر طول ، ۷/۵ متر عرض و ۵ متر ارتفاع دارد .
مهدی جعفریان جهرمی مدیرکل امور عشایر استان سمنان گفت : برای اجرای این طرح بیش از ۸ میلیارد تومان هزینه شده و با احداث آن، شیب ۶۰ تا ۷۰ درصدی مسیر به صفر رسیده است تا شرایط تردد عشایر در این محور تسهیل شود.
منطقه ییلاقی اوپرت یکی از مسیرهای مهم تردد و کوچ عشایر در مرز استانهای سمنان و مازندران است