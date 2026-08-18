به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، عبدالامیر نیرومند اظهار کرد: بخش دامپروری بر خلاف سایر بخش‌ها، تابع فصل و ایام خاصی نیست و در ۳۶۵ روز سال باید مواد پروتئینی تولید کند. مرغ، گوشت و شیر باید در تمام ایام سال، چه شرجی، چه تعطیلات و چه ایام خاص، وارد بازار شود و این تداوم، نیازمند پیگیری ویژه و مستمر است.

وی در ادامه با اشاره به نقشه راه طراحی‌شده توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان برای توسعه دامپروری استان، افزود: علاوه بر حفظ واحد‌های موجود، تعدادی واحد مگاپروژه نیز در استان به بهره‌برداری رسیده یا در دست احداث است. همچنین زنجیره‌های تولید را دنبال می‌کنیم تا هم مدیریت تولید و هم مدیریت بازار به‌صورت کلان انجام شود.

نیرومند با اشاره به چالش‌های اصلی بخش دامپروری، بیان داشت: مهم‌ترین چالش ما، کمبود نقدینگی است. هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته و تأمین نقدینگی در دامپروری بسیار ضروری است. موضوع دوم، خرید تضمینی است. در بخش گندم، خرید تضمینی اجرا می‌شود، اما در گوشت مرغ و شیر، این خرید تضمینی وجود ندارد، هرچند در ماده ۳۳ بند ۳ قانون برنامه هفتم دیده شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: اجرایی شدن خرید تضمینی برای گوشت مرغ و شیر، می‌تواند حرکت سینوسی قیمت تخم‌مرغ و مرغ برای همیشه مهار کند. اگر دولت خرید تضمینی را اجرایی کند، نوسانات قیمت در این بخش دیگر تکرار نخواهد شد. انتظار داریم با پیگیری نمایندگان، این موضوع در مرکز به نتیجه برسد.