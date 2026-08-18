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حجم آب سد زایندهرود اصفهان به ۳۵۴ میلیون مترمکعب رسیده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان در جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان در محل آب منطقهای، گفت: اکنون بیش از ۳۵۴ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد زایندهرود ذخیره شده که نسبت به میانگین بلندمدت ۵۶ درصد کمتر است.
خلیل دادخواه با اشاره به ورود ۱۱ مترمکعب آب بر ثانیه به سد زایندهرود افزود: خروجی آب از این سد در حال حاضر ۸۴ مترمکعب بر ثانیه است.
وی با تأکید بر اینکه چهار مرحله توزیع آب کشاورزی برای یک بازه ۹۰ روزه از دهم خردادماه محاسبه شد، گفت: بر اساس جدول مصارف و منابع آب لازم است در پایان شهریور امسال ۲۳۶ میلیون مترمکعب در سد زایندهرود ذخیره آب باقی بماند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان ادامه داد: باتوجهبه این موارد برای توزیع آب کشاورزی تا سقف حداکثر ۵۸ میلیون مترمکعب آب در دسترس وجود دارد.
وی با اشاره به احجام رهاسازی شده در مجموعه ورودی شبکههای آبیاری افزود: تا کنون از سد چم آسمان ۳۸۵ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شده که ۳۷۷ میلیون مترمکعب آن به طور خالص سهم کشاورزی بوده است.
منصور شیشهفروش بر مدیریت دقیق منابع آبی تأکید و ادامه داد: تا ۱۵ شهریورماه آب زایندهرود برای نگهداشت کشت کشاورزان ادامه یابد.