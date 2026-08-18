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تفاهمنامه همکاری مشترک میان مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با هدف تحول در بهرهوری از اراضی و فضاهای فرودگاهی، توسعه گردشگری، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، اشتغالزایی و درآمدزایی منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این تفاهمنامه که با امضای علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی و مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران رسمیت یافت، نقشه راهی برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای ملی در صنعت هوانوردی و گردشگری طی یک دوره سه ساله است.
محور اصلی این توافق، شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده در فرودگاههای کشور است که بر این اساس، شرکت فرودگاهها متعهد شده نسبت به شناسایی، بهروزرسانی و معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری در اراضی مستعد، ترمینالهای قدیمی و سولههای فرودگاهی اقدام کند تا با تهیه بستههای جذاب سرمایهگذاری، زمینه برای حضور برندهای معتبر و بخش خصوصی در زنجیره ارزش خدمات سفر هوایی فراهم شود. از جمله حوزههای کلیدی مورد توافق، ایجاد هتلهای فرودگاهی، اقامتگاههای بومگردی و تأسیسات گردشگری نوین است که میتواند ضمن افزایش بهرهوری از داراییهای موجود، به ایجاد فرصتهای شغلی جدید کمک کند.
علاوه بر زیرساختهای اقامتی، توسعه گردشگری در حوزه هوانوردی عمومی، فعالیتهای تفریحی، ورزشهای هوایی و همچنین ترویج صنایعدستی و تولیدات بومی در فضای فرودگاهها از دیگر سرفصلهای این همکاری دوجانبه است. وزارت میراث فرهنگی نیز در چارچوب این تفاهمنامه متعهد شده است تا ضمن تسهیل و تسریع در روند صدور مجوزها، مشوقها و تسهیلات قانونی لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کرده و در فرآیند جذب و هدایت مشارکتکنندگان، نقش حمایتی ایفا کند. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از فرصتهای سرمایهگذاری و بهروزرسانی سالانه آن، برگزاری همایشها و نمایشگاههای تخصصی و شناسایی طرحهای خلاقانه در حوزه گردشگری هوایی از دیگر اقدامات اجرایی پیشبینی شده در این سند است که با هدف تبدیل فرودگاهها از نقاط صرفاً ترانزیتی به قطبهای اقتصادی و گردشگری فعال دنبال خواهد شد.