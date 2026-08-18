فراخوان دهمین دوره جشنواره «اندیشمندان و دانشمندان جوان» با هدف شناسایی ایده‌های نو، حمایت از نوآوری در حوزه علوم پایه و پل زدن میان علم، فناوری و تجاری‌سازی ایده‌ها منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دامنه مخاطبان این فراخوان محدودبه نوجوانان نیست؛ ایده‌پردازان فردی و گروهی، کسب‌وکار‌های نوپا، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و حتی اعضای جوان هیئت علمی حوزه علوم پایه نیز می‌توانند در این رقابت حضور پیدا کنند.

برای ایده‌پردازان مسئول، سن ۱۸ تا ۴۴ سال در نظر گرفته شده است؛ در حالی که برای بخش نوآوران نسل آینده، میدان از ۱۴ تا ۲۳ سال بازتر است تا جوان‌ترین ایده‌ها هم جایی برای بروز پیدا کنند.



شیمی، فیزیک، علوم زیستی، زمین‌شناسی، ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر (هوش مصنوعی) و رویکرد ویژه «نوآوران نسل آینده» از محورهای تخصصی جشنواره است.



ثبت‌نام در این فراخوان از یکم مرداد آغاز شده است و تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ ادامه دارد.



مراسم اختتامیه این جشنواره آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می توانند برای نام‌نویسی و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی جشنواره به نشانی ysf-persia.com مراجعه کنند.

دهمین دوره این جشنواره بستری مهم برای جریان‌سازی از کشف ایده‌ها در دل آزمایشگاه‌ها و ذهن‌های جوان تا رساندن آنها به آستانه تجاری‌سازی و بازار است.



