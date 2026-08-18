یاسین اسدی‌زاده، بازیکن تیم والیبال کمتر از ۱۷ سال ایران و حسام‌الدین ناییجی، مربی این تیم، به اردوی شاگردان آرش صادقیانی در دوحه اضافه شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یاسین اسدی‌زاده بازیکن تیم والیبال کمتر از ۱۷ سال ایران و حسام‌الدین ناییجی مربی این تیم، که به دلیل اشتباه در روند صدور ویزای قطر نتوانسته بودند همراه با سایر اعضای تیم ملی راهی دوحه شوند، با تأخیر و از سه‌شنبه ۲۷ مرداد به اردو ملحق شدند.

با اضافه شدن اسدی‌زاده و ناییجی، ترکیب تیم والیبال کمتر از ۱۷ سال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان کامل شد.

آیدین پوزش، سینا حضرتی، آکام ابراهیم‌نژاد، سید امیررضا میرحسینی، آژوان نمازی، آرش اشرفی، حمزه آقچه‌لی، امیررضا فرامرزی، منیب شیخ، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی، پارسا مقصودی، رادان صالحی و یاسین اسدی‌زاده ۱۴ بازیکن اعزامی ایران به این رقابت‌ها هستند و مصطفی رضایی (سرپرست)، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی)، حسام‌الدین ناییجی، اصغر نجفی، وحید صادقی و جواد رضایی‌نصر (مربیان)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز) و امیر صمیمی (آنالیزور) نیز اعضای کادر فنی را تشکیل می‌دهند.

تیم والیبال کمتر از ۱۷ سال ایران که برای حضور در دومین دوره مسابقات قهرمانی پسران جهان در دوحه به سر می‌برد، در دو دیدار تدارکاتی مقابل مصر و ایتالیا به میدان رفت و هر دو مسابقه را با نتیجه سه بر یک به سود خود به پایان رساند.

شاگردان آرش صادقیانی در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی جهان در گروه پنجم با تیم‌های چین‌تایپه، پاکستان و الجزایر هم‌گروه هستند و به ترتیب ۲۸ و ۳۰ مرداد و یکم شهریور به مصاف این تیم‌ها می‌روند.