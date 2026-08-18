پلیس شاهرود دو دستگاه خودروی پژویی را متوقف کرد که حامل ۳۰ تبعه خارجی بدون مجوز قانونی اقامت، در ایران بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری ۳۰ تبعه خارجی بدون مجوز قانونی در ۲ دستگاه خودرو سواری خبر داد.

سرهنگ علیرضا شائینی گفت: ماموران انتظامی ایستگاه‌های بازرسی پلیس به ۲ دستگاه خودرو پژو مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: در این خودرو‌ها ۳۰ تبعه خارجی بدون مجوز قانونی مخفی شده بودند که دستگیر شدند و خودرو‌ها هم توقیف شد.

سرهنگ شائینی از معرفی رانندگان خودرو‌های متخلف به مراجع قضایی خبر داد و تاکید کرد: پلیس با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد کرد.