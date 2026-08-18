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مسابقه های انتخابی جودوی نونهالان و نوجوانان پسر استان کرمانشاه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رقابتهای انتخابی جودوی نونهالان و نوجوانان پسر استان کرمانشاه با هدف شناسایی نفرات برتر و آمادهسازی جودوکاران برای حضور در مسابقه های کشوری، در سالن جودو شهید باهنر شهر کرمانشاه برگزار شد.
نونهالان برتر این رقابتها برای حضور در هشتمین دوره المپیاد استعدادهای ورزشی برتر نونهالان کشور و نوجوانان منتخب نیز برای شرکت در مسابقه های جودو قهرمانی نوجوانان کشور در مسیر آمادهسازی قرار خواهند گرفت.