وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از فصل جدید همکاری در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میان ایران و ازبکستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سید رضا صالحی امیری با اشاره به اشتراکات و تعاملات فرهنگی میان ایران و ازبکستان گفت: طبق تفاهم نامه سال ۲۰۲۵ با کشور ازبکستان مردم ایران علاقمند به ارتباط فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مردم ازبکستان هستند. ارتباط میان دو ملت می‌تواند بهانه‌ای برای که برای تقویت روابط گردشگری باشد.

صالحی امیری با اشاره به گسترش حوزه گردشگری میان دو ملت گفت: معتقدیم تعداد گردشگران از ۷ هزار نفر به ۱۰۰ هزار نفر می‌تواند گسترش یابد.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به تور‌های گردشگری گفت: میتوانیم تور‌های اشتراکی گردشگری در سایت‌های میراث فرهنگی و حتی در بحث سلامت نیز داشته باشیم. داشتن پزشکان صاحب نام در کنار بیمارستان‌های فعال و هزینه مناسب میتواند شاخه‌ای از گردشگری سلامت ایجاد شود.

صالحی امیری با اشاره به ظرفیت‌های تمدنی ایران در گردشگری گفت: می توانیم گردشگری‌های هوایی از طریق ایرلاین‌های فعال از مشهد به سمرقند راه اندازی کنیم. حضور مسئولان ازبکستانی در کنار همکاری مجمع هتلداران ایرانی و ازبکی میتواند سبب تقویت روابط در زمینه میراث فرهنگی دو ملت باشد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در سال گذشته ۶ میلیون گردشگر داشتیم وامسال هدف ۱۰ میلیون ۸۰۰ هزار نفر است طبق برنامه ۵ ساله تا پایان ۲۰۲۸ برنامه ریزی کردیم که به عدد ۲۸ میلیون دست یابیم.

صالحی امیری اظهارداشت: گردشگری دریا، جنگل، ماجراجویانه، خوراک، اقوام و کشاورزی در ایران حایز اهمیت است که میتواند زمینه ساز تعاملات میان دو ملت باشد.

در ادامه قائم مقام وزیر میراث فرهنگی با اشاره به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در بحث حوزه میراث فرهنگی تاکنون پرونده‌های مشترکی مانند نوروز و نواختن رباط و ... داشتیم و در اذر ماه امسال در چین پرونده مشترک نمدمالی را داریم که امید است ثبت جهانی شود.

علی دارابی افزود: در برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری و مرمت اماده همکاری با ازبکستان هستیم.

او تصریح کرد: تشکیل کمیته مشترک در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میان ایران و ازبکستان میتواند راهگشا باشد.

در ادامه قائم مقام وزیر امور خارجه ازبکستان به منظور تسهیل روابط و تعاملات فرهنگی گفت: ملاقات ما با شما نشان دهنده دوستی زیاد میان دو کشور است چرا که ایران برای ازبکستان حائز اهمیت است.

وی افزود: ما در سخت‌ترین شرایط پشتیبان ایران هستیم و ان هم به دلیل دوستی عمیق میان دو کشور است.

قائم مقام وزیر امور خارجه ازبکستان با اشاره به ارتباطات فرهنگی گفت: اصفهان، شیراز، بخارا و سمرقند در یک تاریخ مشترک به سر میبرند.

وی تصریح کرد: ارتباطات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میان ازبکستان و ایران بسیار خوب است و پس سعی میکنیم ظرفیت گردشگری را بیشتر کنیم.

او با اشاره به تردد گردشگران ازبکستانی و ایرانی گفت: در سال جاری ۱۲ هزار گردشگر از ایران را تخمین زدیم و سال گذشته از ازبکستان ۱۱ هزار نفر از ایران بازدید کردند.

قائم مقام وزیر امور خارجه ازبکستان با اشاره به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ما از پیشنهادات شما در حوزه گردشگری استقبال میکنیم.

بهرام‌جان اعلایف افزود: امادگی برای تور اپراتور ها، همکاری شرکت‌های هواپیمایی و حفاظت از میراث فرهنگی میان ازبکستان و ایران پیشنهاد مطلوبی است که در دست اقدام داریم.

قائم مقام وزیر امور خارجه ازبکستان با اشاره به موضوع ثبت میراث‌های مشترک ناملموس و ملموس گفت: این همکاری میتواند به روابط دوستانه میان فرهنگ دو ملت منجر شود.

وی افزود: امادگی برای پذیرش مرمت گران ایرانی و اعزام متخصصین مرمتگر ازبکستانی داریم و در کنار این امادگی پذیرای ۱۰ صنعت کار شما برای اموزش صنایع دستی ایران هستیم.

قائم مقام وزیر امور خارجه ازبکستان در ادامه این جلسه گفت: اخیرا یک مرکز اسلامی در ازبکستان تشکیل دادیم که از شما دعوت میکنیم از این مرکز بازدید کنید چراکه هم در دنیا اول است و هم در انجا اماده همکاری هستیم.

سیدرضا صالحی امیری در ادامه این گفت‌و‌گو با اشاره به بیش از ۳۰۰ رشته صنایع دستی افزود: اماده برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در رشته زیورالات در ازبکستان هستیم.

در این نشست انوشیروان محسنی بند پی معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی گفت:در حوزه گردشگری سلامت همکاری ما از سال ۱۴۰۱ اغاز شد، اما همکاری‌های تلفیقی در هر ۳ حوزه و تور‌های ترکیبی گردشگری جاده ابریشم میتواند پیشنهاد نهایی باشد.