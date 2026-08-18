نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج را یکی از ارکان اصلی ماندگاری انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز مهم‌ترین عرصه نبرد با جبهه استکبار، جنگ شناختی است و دشمن به دنبال تصرف مغزها و قلب‌های مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی در هفدهمین اجلاس مجمع بسیجیان استان مازندران در ساری، با اشاره به سالروز ولایت حضرت حجت‌بن‌الحسن (عج) و حضور نخبگان بسیجی استان، گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ، حکمرانی با الگوی دینی توانسته است نزدیک به نیم قرن تداوم داشته باشد و با وجود فشار‌ها و توطئه‌های گسترده دشمنان، مسیر رشد و پیشرفت خود را ادامه دهد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: نظام ولایی پیامبر اسلام (ص) پس از ۱۰ سال با آسیب‌هایی مواجه شد و حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز پس از پنج سال پایان یافت، اما نظام اسلامی در دوران معاصر با هدایت امام خمینی (ره) شکل گرفت و با وجود دشمنی‌ها و تهدید‌های فراوان، ۴۷ سال استمرار یافته است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی امروز دیگر یک نهال نوپا نیست، بلکه به درختی تنومند تبدیل شده و در حال تأثیرگذاری بر تحولات جهان و فراهم کردن زمینه‌های نهضت ظهور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی دو عامل ولایت و قیام مردمی را از ارکان اساسی شکل‌گیری و ماندگاری نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: ولایت، تجلی توحید و حاکمیت خداوند در جامعه است و رکن دیگر، حضور و قیام مردم است که در دوران انقلاب اسلامی در قالب بسیج مردمی ظهور پیدا کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نقش بسیج در ماندگاری انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از ماندگارترین یادگار‌های امام خمینی (ره)، بسیج مردمی است و این نهاد باید به‌عنوان یک فرهنگ و مکتب مورد صیانت قرار گیرد.

وی افزود: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی، پیوند امت و ولایت است و فرهنگ بسیجی نیز بر همین اساس باید در جامعه حفظ و تقویت شود.

حاجی‌صادقی با تأکید بر ارزش مفهوم سربازی ولایت گفت: درجات نظامی ابزار خدمت هستند، اما آنچه ارزش واقعی دارد، سربازی و جان‌فشانی در راه ولایت است و نمونه برجسته آن شهید حاج قاسم سلیمانی است که خود را سرباز ولایت می‌دانست.

وی با اشاره به تحولات اخیر و شهادت فرماندهان و شخصیت‌های مؤثر انقلاب اسلامی گفت: شهادت می‌تواند موجب تقویت قدرت نظام اسلامی و شکست دشمنان شود و ملت ایران باید با حفظ روحیه و اراده خود، مسیر انقلاب را ادامه دهد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه تقابل جبهه حق و استکبار پایان‌پذیر نیست، اظهار کرد: قرآن کریم به ما می‌آموزد که همواره در برابر جبهه حق، جریان‌های مخالف و شیاطین انس و جن وجود دارند و دشمنی با نظام اسلامی نیز تا زمانی که این تقابل وجود دارد، ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن افزود: امروز دشمن از محور‌های مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و تبلیغاتی وارد میدان شده است و هر مجموعه‌ای باید متناسب با مأموریت خود در برابر این تهدید‌ها نقش‌آفرینی کند.

وی جنگ شناختی را یکی از خطرناک‌ترین عرصه‌های نبرد امروز دانست و گفت: بسیجیان باید بدانند تا زمانی که در جنگ شناختی مغلوب نشده‌اند، در هیچ جنگی شکست نخواهند خورد؛ حتی اگر خسارت‌ها و شهادت‌هایی نیز رخ دهد، نباید اراده و باور مردم دچار شکست شود.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حوادث جنگ احد و تلاش دشمن برای ایجاد شایعه درباره شهادت پیامبر اسلام (ص) اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد شایعه و عملیات روانی، اراده مؤمنان را در هم بشکند، اما مؤمنان نباید با از دست دادن یک شخصیت یا فرمانده، اراده خود را از دست بدهند.

حاجی‌صادقی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ شناختی گفت: دشمن به این نتیجه رسیده است که با فشار نظامی و اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند بر ملت ایران مسلط شود و به همین دلیل تلاش می‌کند مغز‌ها و قلب‌های مردم را تصرف کند.

وی تأکید کرد: مقابله با این جنگ نیازمند هوشیاری، شناخت نقشه دشمن، حفظ امید و تقویت ایمان و اراده مردم است و بسیجیان و نخبگان باید در این میدان نقش فعال و مؤثری داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان گفت: بسیج و نخبگان بسیجی باید ضمن صیانت از فرهنگ ولایت‌مداری و ایستادگی، برای مقابله با جنگ شناختی و دیگر ابعاد جنگ ترکیبی دشمن آماده باشند و با حفظ روحیه جهاد و مقاومت، مسیر انقلاب اسلامی را ادامه دهند.

سمیه فقیه گزارش می دهد.