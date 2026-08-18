به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ خانه حکمت با همکاری کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، همایش بزرگداشت ابن‌سینا را با هدف بررسی ابعاد مختلف اندیشه و میراث علمی این دانشمند برجسته برگزار می‌کند.

در این همایش، دکتر لیلا ابطحی با موضوع از شفای ارتباطات تا شفای سازمان، معماری ارتباطات اثربخش در سازمان، دکتر فروغ‌السادات رحیم‌پور با موضوع اخلاق مدیریت از اختیار تا مسوولیت، دکتر حامد ناجی اصفهانی با موضوع ابن‌سینا و مسئله عمران و ساختمان‌سازی و دکتر سید محمود یوسف‌ثانی با موضوع نقش قوه واهمه در پیدایی و تمایز علوم و فنون سخنرانی خواهند کرد.

این همایش یکشنبه، اول شهریور از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ در سالن همایش خانه حکمت اصفهان برگزار می‌شود و در حاشیه آن، بازدید از مدرس ابن‌سینا نیز برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است، اما شرکت در همایش نیازمند ثبت‌نام قبلی خواهد بود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند با خانه حکمت از طریق شماره‌های ۰۳۱۳۶۶۳۶۶۷۲-۳ و ۰۹۹۲۲۵۱۳۷۰۱ تماس بگیرند یا از طریق شناسه @khanehekmat_admin در ارتباط باشند.

این همایش در خانه حکمت اصفهان واقع در چهارراه دهش، ابتدای خیابان شیخ مفید شرقی برگزار خواهد شد.