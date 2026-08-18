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معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حملونقل جادهای از اجرای طرح بازرسی پیشرفته، تعیین ظرفیت باربری باقیمانده و ارزیابی سازهای دو پل راهبردی و نیمقرنی کشور با بهرهگیری از فناوریهای نوین و تجهیزات پایش غیرمخرب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، عباس شکوری با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات بازرسی و ارزیابی پیشرفته سازهای بر روی پل عسگرآباد در آزادراه قم - تهران و پل شلمبه در محور فیروزکوه در استان تهران در حال انجام است؛ دو سازهای که با قدمتی بیش از ۵۰ سال از شریانهای حیاتی شبکه حملونقل جادهای به شمار میروند و با توجه به سن بهرهبرداری و تداوم بارگذاریهای سنگین ترافیکی، تعیین دقیق ظرفیت باربری باقیمانده آنها ضرورتی مهندسی است.
وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان راهداری در ارزیابی تخصصی پلهای مهم کشور افزود: هدف از اجرای این طرح صرفاً شناسایی خرابیهای ظاهری نیست، بلکه تلاش میشود با تلفیق نتایج بازرسیهای میدانی، آزمایشهای غیرمخرب (NDT) و نیمهمخرب، دادهبرداری دقیق هندسی، مدلسازی تحلیلی سازه و تحلیل دادههای بهرهبرداری، تصویری جامع، دقیق و قابل اتکا از وضعیت موجود سازه حاصل شود تا تصمیمگیریها پیرامون بهسازی، تقویت، محدودیت بارگذاری و پایش مستمر بر مبنای دادههای مهندسی اتخاذ گردد.
معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه درباره جزئیات فناوریهای بهکاررفته در این پروژه تصریح کرد: در این طرح از آزمونهای پیشرفته غیرمخرب نظیر رادار نفوذی در زمین (GPR) و ترموگرافی مادون قرمز استفاده میشود که در روش ترموگرافی، ثبت تغییرات دمایی سطح سازه با دوربینهای حرارتی به شناسایی دقیق آسیبهای زیرسطحی، لایهلایهشدگی، حفرهها و نفوذ رطوبت کمک کرده و با انطباق تصاویر حرارتی و دادههای بصری، ضریب اطمینان ارزیابیها ارتقا مییابد.
شکوری پیادهسازی مفهوم «همتای دیجیتال» (Digital Twin) را از برجستهترین تمایزهای این پروژه دانست و تأکید کرد: همتای دیجیتال به عنوان یک مدل پویا و مبتنی بر داده، وضعیت واقعی سازه را در طول چرخه عمر بازتاب میدهد و زمینه گذار از نگهداری سنتی و واکنشی را به سمت نگهداری مبتنی بر وضعیت و نگهداری پیشگویانه فراهم میسازد تا تشخیص زودهنگام خرابیها و بهینهسازی هزینهها محقق شود و نتایج حاصل از آن مبنای تدوین دستورالعملهای ارزیابی پیشرفته برای سایر پلهای با عمر بالای کشور قرار گیرد.