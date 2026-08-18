رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس گفت: سهم منابعی که برای کالابرگ در اختیار خواهیم داشت حدود ۴.۶ میلیارد دلار، معادل حدود ۵۵۰ همت خواهد بود. بر این اساس، تا پایان سال حدود ۴۱۲ همت برای همین موضوع کسری منابع خواهیم داشت و اگر قرار باشد منابع بیشتری نیز به طرح کالابرگ اضافه شود، این رقم افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت خرید خانوار، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین اقداماتی که در سال گذشته انجام شد، اصلاح این سیستم - کالابرگ - بود و اگر این اصلاح صورت نمی‌گرفت، مشخص نبود در شرایط جنگی تا چه میزان می‌توانستیم مقاومت کنیم.

وی افزود: این اقدام، کاری مشترک میان دولت و مجلس بود و کسی می‌دانست منابع ارزی کشور چگونه است و تا چه میزان می‌توانستیم دوام بیاوریم. اگر این سیاست تغییر نمی‌کرد، اگر خودمان را برای شرایط جنگ آماده نمی‌کردیم، دارو را تأمین نمی‌کردیم و کالا‌های اساسی را با منابع بخش خصوصی فراهم نمی‌کردیم، مشخص نبود میزان مقاومت کشور تا چه اندازه باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه نباید اصلاح این سیاست را صرفاً به عنوان یک اشتباه تلقی کرد، گفت: همان‌طور که در گزارش مجلس نیز آمده است، نتایج نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد مردم از طرح کالابرگ الکترونیکی و مزایای آن در تأمین کالا‌های اساسی حمایت می‌کنند.

پورمحمدی ادامه داد: ما باید در برخی موارد که نیاز به جراحی داریم، این اقدامات را انجام دهیم و اگر دائماً خودانتقادی کنیم، شجاعت انجام اقدامات دیگر نیز از ما گرفته می‌شود و ممکن است دچار مشکل شویم.

وی درباره منابع پیش‌بینی‌شده برای کالا‌های اساسی و دارو اظهار کرد: حدود ۸ تا ۸.۵ میلیارد دلار در بودجه برای کالا‌های اساسی و دارو پیش‌بینی شده که حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار آن برای دارو و حدود ۵ تا ۵.۵ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: تاکنون از این ۸.۵ میلیارد دلار، ۲.۸ میلیارد دلار وصول شده که ۶۰۰ میلیون دلار آن توسط بانک مرکزی به دارو اختصاص یافته و ۲.۲ میلیارد دلار نیز صرف کالا‌های اساسی شده است.

وی تصریح کرد: این ۲.۲ میلیارد دلار با نرخ آزاد فروخته شده و حدود ۲۶۰ همت منابع برای بانک مرکزی ایجاد کرده است. بانک مرکزی نیز تاکنون ۲۸۷ همت پرداخت کرده، یعنی حدود ۳۰ همت بیشتر از منابع خود پرداخت داشته و بخشی از بدهی نیز وجود دارد که بانک مرکزی از منابع خود در حال تأمین آن است.

پورمحمدی با اشاره به یکی دیگر از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه گفت: میزان تحقق درآمد‌های گازی نسبت به آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود، حدود ۴۰ درصد است؛ به این معنا که ۶۰ درصد درآمد مورد انتظار از این محل محقق نشده است.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که در این حوزه با کمبود منابع مواجه شدیم، کاهش درآمد‌های ارزی بود. اگر روند درآمد‌های نفتی از ابتدای سال تاکنون، چه از نظر قیمت و چه از نظر میزان فروش، در ماه‌های باقی‌مانده نیز ادامه پیدا کند، سهم منابعی که برای کالابرگ در اختیار خواهیم داشت حدود ۴.۶ میلیارد دلار، معادل حدود ۵۵۰ همت خواهد بود. بر این اساس، تا پایان سال حدود ۴۱۲ همت برای همین موضوع کسری منابع خواهیم داشت و اگر قرار باشد منابع بیشتری نیز به طرح کالابرگ اضافه شود، این رقم افزایش خواهد یافت.

پورمحمدی تأکید کرد: بنابراین باید گروهی با هم بنشینند و راهکار پیدا کنند که چگونه هم استمرار کالابرگ را تضمین کنیم و هم وعده‌ای را که به مردم برای جبران داده‌ایم، عملی کنیم. این موضوع باید کاملاً کارشناسی شود و با همکاری و هماهنگی، کار را پیش ببریم تا دچار مشکل نشویم.

وی در ادامه درباره موضوع شفافیت منابع کالابرگ گفت: حدود ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، با اجازه سران قوا و مقام معظم رهبری در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و همچنین منابع مربوط به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز از سوی دولت وصول نشد تا صرف همین کالابرگ شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: درباره ۲.۵ میلیارد دلار نیز باید رقم آن با نرخ ارز آزاد محاسبه و به‌صورت شفاف مشخص شود. انتظار داریم دوستان در بانک مرکزی گزارش این منابع را ارائه کنند و اگر رقمی در آنجا باقی مانده است، به منابع مربوط به این موضوع اضافه شود. ابتدا باید پولی را که اختصاص داده‌ایم و آنچه وارد شده است، به‌صورت شفاف مشخص کنیم.

پورمحمدی در واکنش به پیشنهاد تشکیل کارگروه برای بررسی منابع کالابرگ نیز گفت: کارگروه نیاز است؛ زیرا باید با هم گفت‌و‌گو کنیم و بهترین راهکار را پیدا کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری سریع درباره منابع کالابرگ اظهار کرد: اوج فشار بر بودجه کشور از اکنون تا دو ماه آینده است. اگر بخواهیم موضوع را وارد بروکراسی کنیم تا دولت لایحه تهیه کند و لایحه نیز به مجلس بیاید، زمان از دست می‌رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اکنون به سرعت عمل نیاز داریم؛ باید موضوع گندم، کالابرگ و مدارس را حل کنیم تا امور کشور پیش برود.

پورمحمدی در پایان با اشاره به مطالب مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان گفت: اگر لازم باشد، آمادگی داریم در یک جلسه، جزئیات موضوع را به‌طور کامل ارائه کنیم؛ چرا که باید درباره هر اقدامی که انجام می‌دهیم، شفاف و دقیق تصمیم‌گیری شود.