پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: یک هزار و ۲۰۰ نفر از بسیجیان در قالب صد گروه جهادی در ۱۱۰ مدرسه این استان فعالیت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار زارعکمالی در بازدید از روند اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس استان گفت: گروههای جهادی در این طرح اقدامات مختلفی برای بهسازی، مرمت و شادابسازی مدارس انجام میدهند و فعالیتها تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان با اشاره به افزایش مدارس زیرپوشش طرح شهید عجمیان گفت: تا پایان تابستان ۵۰ مدرسه دیگر نیز به مدارس زیرپوشش این طرح اضافه میشود.
سردار زارعکمالی حضور بسیجیان و گروههای جهادی در مدارس را جلوهای از روحیه خدمت و مشارکت مردمی دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت در بهسازی و آمادهسازی مدارس، زمینه را برای حضور دانشآموزان در محیطی مناسبتر و بانشاطتر در سال تحصیلی جدید فراهم میکند.
طرح شهید عجمیان با مشارکت گروههای جهادی و بسیجی در مدارس استان همدان در حال اجراست و بهسازی، مرمت و شادابسازی فضاهای آموزشی از مهمترین محورهای آن است.