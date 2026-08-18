به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار زارع‌کمالی در بازدید از روند اجرای طرح شهید عجمیان در مدارس استان گفت: گروه‌های جهادی در این طرح اقدامات مختلفی برای بهسازی، مرمت و شاداب‌سازی مدارس انجام می‌دهند و فعالیت‌ها تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان با اشاره به افزایش مدارس زیرپوشش طرح شهید عجمیان گفت: تا پایان تابستان ۵۰ مدرسه دیگر نیز به مدارس زیرپوشش این طرح اضافه می‌شود.

سردار زارع‌کمالی حضور بسیجیان و گروه‌های جهادی در مدارس را جلوه‌ای از روحیه خدمت و مشارکت مردمی دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت در بهسازی و آماده‌سازی مدارس، زمینه را برای حضور دانش‌آموزان در محیطی مناسب‌تر و بانشاط‌تر در سال تحصیلی جدید فراهم می‌کند.

طرح شهید عجمیان با مشارکت گروه‌های جهادی و بسیجی در مدارس استان همدان در حال اجراست و بهسازی، مرمت و شاداب‌سازی فضا‌های آموزشی از مهم‌ترین محور‌های آن است.