به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در چهاردهمین نشست میز انرژی‌های نوین با حضور استاندار اصفهان، روند اجرایی طرح‌های کلان نیروگاهی بررسی و بر شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های تجدیدپذیر تأکید شد.

در این نشست اعلام شد که هم‌اکنون ۱۱۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی بزرگ‌مقیاس در سطح استان در حال احداث است.

همچنین با تولید بیش از ۶۷۰ مگاوات انرژی سبز، اصفهان موفق به کسب رتبه برتر در هفتمین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.

در آستانه هفته دولت، بیش از ۲۰۳.۲ مگاوات طرح نیروگاهی آماده افتتاح است که ۱۷۰ مگاوات آن در حوزه برق منطقه‌ای اصفهان و مابقی در بخش شرکت‌های توزیع برق استان (۲۲.۶ مگاوات) و توزیع شهرستان (۱۰.۶ مگاوات) به بهره‌برداری می‌رسد. تاکنون برای ۵۱۳۴ مگاوات نیروگاه پروانه احداث صادر شده که ۱۲۳۶ مگاوات آن موفق به دریافت موافقت اتصال به شبکه شده‌اند.