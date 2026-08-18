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تقاطع غیرهمسطح شهید رئیسی اصفهان تا یک ماه آینده به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تشریح آخرین وضعیت طرحهای شاخص عمرانی و زیستمحیطی شهر، از بهرهبرداری تقاطع غیرهمسطح شهید رئیسی و پیشرفت طرح شهید فخریزاده خبر داد و گفت: بخشهای باقیمانده این ابرطرح تا پایان شهریور به بهرهبرداری میرسد.
محمد نورصالحی ادامه داد:یکی از طرحهای مهم و شاخصی که این روزها در حوزه حملونقل و ترافیک اصفهان به سرانجام رسیده، طرح تقاطع غیرهمسطح شهید رئیسی در محور فرودگاه، مقابل حصه است؛ طرحی که با دو بخش شمالی و جنوبی از سال گذشته آغاز شد و اکنون با تکمیل عملیات اجرایی، برای بهرهبرداری مردم آماده شده است و بهزودی نیز افتتاح رسمی آن با حضور مقامات کشوری اجرا خواهد شد.
وی افزود: این طرح با اعتبار بیش از یک همت اجرا شد و به پایان رسید و علاوه بر آسان شدن تردد در این محور اصلی و شریانی شهر، نقش مهمی در ارتقای کیفیت فضایی، شهری و اجتماعی منطقه دارد؛ منطقهای که پیشتر میان دو بخش آن ارتباط ضعیفی وجود داشت و همواره شاهد حوادث منجر به فوت در این مسیر بودیم.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در محور حلقه چهارم حفاظتی نیز تقاطع غیرهمسطح شهید فخریزاده را در دست اجرا داریم، طرحی بزرگ در محل تلاقی رینگ چهارم با محور روشندشت به سمت شرق اصفهان و سایت حصه که آن هم با اعتباری بیش از یک همت در حال تکمیل است.
نورصالحی ادامه داد: در حال حاضر بخشهایی از این طرح تکمیل شده و در حال بهرهبرداری است و بخشهای باقیمانده نیز تا پایان شهریور و در هفته دولت یا دفاع مقدس افتتاح خواهد شد که گره ترافیکی مهمی را برطرف و ایمنی تردد در حلقه چهارم اصفهان را تقویت خواهد کرد.
نورصالحی گفت: برنامه ما این بود که حلقه چهارم ترافیکی را تا مقابل سپاهانشهر برسانیم و یک نیمه کامل شهر را با این رینگ از شمال تا جنوب تکمیل کنیم، اما حدود سه کیلومتر از انتهاییترین بخش طرح که باید از اراضی راهآهن عبور کند، بهدلیل همکاری نکردن هنوز باقی مانده است، در حالی که طرح مصوب وجود دارد، اراضی در اختیار دولت است و جلسات متعددی با محوریت استانداری برگزار شده، اما همکاری لازم از سوی مجموعه مرتبط صورت نگرفته و طرح در این بخش متوقف مانده است.
وی گفت: در حالی که اجرای حلقه چهارم ترافیکی از وظایف دولت و راهداری بوده، مدیریت شهری بخش عمده هزینههای آزادسازی را از دورههای قبل تا امروز بر عهده گرفته است؛ تنها آزادسازی قطعه پایانی باقی مانده است که باید به همت راهآهن انجام شود که امیدواریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت، این بخش نیز تعیینتکلیف شود تا طرح بهطور کامل محقق شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: شبکه آب خاکستری شهر که اصفهان نخستین شهر کشور در اجرای آن در سطح کل شهر است، در مراحل نهایی قرار دارد و امیدوارم بتوانیم آن را نیز بهعنوان یکی از طرحهای شاخص امسال به بهرهبرداری برسانیم.