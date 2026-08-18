به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بنا به درخواست علاقه‌مندان، ثبت‌نام مرحله دوم پانزدهمین دوره طرح ملی تلاوت «شباب‌الرضا(ع)» تا پنجم شهریورماه سال جاری تمدید شد. تا قبل از تمدید این مهلت، آخرین زمان ثبت‌نام ۲۷ مردادماه در نظر گرفته شده بود.

هدف از برگزاری این طرح که از سوی ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت «شباب‌الرضا(ع)» برگزار می‌شود، کشف و پرورش استعدادهای نوجوان در میان دختران ۱۰ تا ۱۵ سال و پسران ۸ تا ۱۵ سال است.

این دوره در قالب برگزاری کلاس‌های حضوری و غیرحضوری با مشارکت ۲۹ مؤسسه قرآنی در ۱۸ استان کشور برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان به منظور ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی www.melitelavat.ir مراجعه کنند.