به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صعود ۱۵ تیم به مرحله یکهشتم کبدی سالنی قهرمانی کشور مشخص شد. مسابقات کبدی سالنی قهرمانی کشور که به عنوان انتخابی بازیهای داخل سالن ۲۰۲۶ ریاض برگزار می شود، به میزبانی دانشگاه ملی زنجان در حال پیگیری است.

در پایان رقابتهای مرحله مقدماتی، تیمهای اصفهان، گلستان، مرکزی، مازندران، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، البرز، تهران، قم، کرمانشاه، اردبیل، گیلان، یزد، همدان و سمنان با غلبه بر حریفان خود جواز حضور در مرحله یکهشتم نهایی را کسب کردند.

بر این اساس، ۱۵ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی، عصر امروز رقابتهای خود را برای حضور در جمع هشت تیم برتر آغاز خواهند کرد.

این دوره از مسابقات با حضور ۲۳ تیم از سراسر کشور در حال برگزاری است و در پایان، برترین ها سهمیه حضور در بازیهای داخل سالن ۲۰۲۶ ریاض عربستان را به دست خواهند آورد.