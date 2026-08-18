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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان: تا پایان سال واگذاری ۱۹ هزار مسکن به خانواده شهدا و ایثارگران تعیین تکلیف میشود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان اصفهان، گفت: هم در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان اصفهان ادامه داد: باوجوداینکه تلاشهای بسیاری برای حل مشکلات خانواده شهدای جنگهای اخیر صورتگرفته، هنوز هم مسائل مهمی حل نشده باقی مانده است.
مسعود نیکبخت افزود: برخی از خانواده شهدا نمیتوانند در منازل سازمانی خود سکونت داشته باشند و برای پرداخت اجارهخانه نیز مشکل پیدا میکنند که این مشکلات باید برطرف شود.
وی گفت:باید برای هفته دفاع مقدس و ۲۵ آبان روز ایثار اصفهان، برنامهریزی مناسبی شود.
وی ادامه داد: در تلاشیم تا طبق تعهد خود، تا پایان سال، ۱۹ هزار مسکن به خانواده شهدا و ایثارگران واگذار کنیم.
استاندار اصفهان گفت: تلاش میکنیم برای دانشآموزان و دانشجویانی که هنگام تحصیل به شهادت رسیدهاند مدارک تحصیلی صادر کرده و به خانواده آنان تقدیم کنیم.
مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت نهضتی برای مکتب شهادت است، ادامه داد: برخی از خانوادههای آسیبدیده در جنگهای اخیر، مشکلات معیشتی پیدا کرده و باید درصدد رفع این مشکلات برآییم.
استاندار اصفهان گفت: باید تمام دستگاههای اجرایی دستبهدست هم دهند تا مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران برطرف شود.
جمالینژادادامه داد: باید سامانه جامع هوشمند برای رسیدگی به خانواده شهدا و ایثارگران ایجاد کنیم تا مشکلات آنها با سرعت بیشتری حل شود.
استاندار اصفهان گفت: برای کارآفرینی خانواده شهدا و ایثارگران تسهیلات و طرحهای مناسبی است و باید برای کارآفرینانی که با خانوادههای ایثارگر همکاری میکنند طرحهای تشویقی ویژه در نظر بگیریم.
امامجمعه موقت اصفهان نیز در این جلسه ادامه داد: دشمن نمیداند که شهادت یک مکتب، نوع تفکر و اندیشه است و ما این مکتب را در کشور خود بهخوبی ایجاد کردهایم.
حجتالاسلام سید احمد محمودی افزود:آخرین مرحله ارزشها شهادت است و امیدواریم که همه دستگاهها در خصوص انتشار فرهنگ ایثار و شهادت پر کار باشند.
امامجمعه موقت اصفهان گفت: در کشور سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، با مشورت یکدیگر تصمیم گرفته و مسوولان پایکار نظام ایستادهاند.
وی ادامه داد: مشکلات استان اصفهان باید با همدلی و همفکری مردم و مسوولان برطرف شود و ما هرچه تلاش کنیم کم است.
محمودی افزود: خدمت به خانواده شهدا و جانبازان ارزش بسیاری دارد، زیرا اگر شهدا نبودند ایران در جایگاه امروز خود نبود.
امامجمعه موقت اصفهان گفت: باید مشکلات را شناسایی کرده و رفع کنیم، باید در کشور، استان نمونه باشیم و الگو دیگر استانها نیز شویم.