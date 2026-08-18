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فرمانده سپاه کربلا مازندران گفت: مجمع بسیجیان باید با ارائه راهکارهای عملیاتی، بومی و دانشبنیان، به قرارگاه پشتیبانی فکری و علمی سپاه برای حل مسائل استان تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هفدهمین اجلاس مجمع بسیجیان استان مازندران با حضور نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه کربلا، جمعی از مسئولان استانی، مدیران دستگاههای اجرایی، اساتید و نخبگان برگزار شد.
سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا مازندران در این اجلاس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: امروز در شرایط عادی قرار نداریم و در میانه یک نبرد تمامعیار تمدنی با استکبار جهانی قرار گرفتهایم.
وی افزود: دشمن پس از ناکامی در میدان سخت، به ترور فرماندهان و بزرگان روی آورد، اما شهادت در طول تاریخ عامل بقا، بیداری و قدرت جریان مقاومت بوده است.
فرمانده سپاه کربلا با اشاره به حکم رهبر معظم انقلاب برای رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین گفت: در این حکم، آرایش جدیدی برای بسیج ترسیم شده و بر تبدیل بسیج از یک ساختار سنتی به شبکهای هوشمند، پیشرو و حلکننده مسائل کشور تأکید شده است.
سردار موحد ادامه داد: تقویت شبکه اطلاعات مردمی، استفاده از فناوریهای نوین و توسعه خدمات اجتماعی با محوریت مسجد از جمله رویکردهایی است که نشان میدهد نقطه ثقل نبرد امروز تغییر کرده و دشمن تلاش میکند با ایجاد مشکلات معیشتی و بحرانهای اجتماعی، پیوند مردم با حاکمیت را تضعیف کند.
وی نقش نخبگان مجمع بسیجیان را در این عرصه مهم دانست و گفت: اعضای کارگروههای هفتگانه مجمع بسیجیان، اتاق فکر و قرارگاه فکری سپاه در نبرد شناختی و تقابل ارادهها هستند.
فرمانده سپاه کربلا با اشاره به ظرفیتهای مازندران در حوزه اقتصاد دریا، کشاورزی، جنگل و سرمایه انسانی افزود: استان در کنار این ظرفیتها با مسائل درهمتنیدهای مواجه است و حل این مسائل نیازمند شناخت دقیق، ظرفیتسازی علمی و ارائه راهکارهای بومی است.
سردار موحد گفت: بررسی تخصصی مسائل در حوزههای اقتصاد، بهداشت، فرهنگ، مدیریت و حکمرانی و ارائه راهکار برای آنها، ظرفیت مهمی برای مقابله با ناکارآمدیها و گرهگشایی از مشکلات استان ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: مجمع بسیجیان باید قرارگاه پشتیبانی فکری و علمی سپاه در میدان حل مسائل استان باشد و راهکارهای عملیاتی، نسخههای بومی و فناوریهای متناسب با نیازهای واقعی میدان ارائه کند.
فرمانده سپاه کربلا بر ضرورت مطالبهگری راهگشا نیز تأکید کرد و افزود: نخبگان باید با استفاده از ظرفیت شبکه مردمی بسیج و در تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی، برای حل مسائل استان نقشآفرینی کنند.
سردار موحد حضور استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی در این اجلاس را نشانه اراده مدیریت استان برای حل مشکلات دانست و گفت: سپاه کربلا اجازه نخواهد داد ایدهها و طرحهای نخبگان بدون نتیجه باقی بماند.
وی خاطرنشان کرد: سپاه کربلا آماده است ظرفیت علمی نخبگان را به میدان عمل پیوند دهد تا راهکارهای علمی به خدمات اجتماعی ملموس برای مردم تبدیل شود.
در این اجلاس، انتخابات هیئترئیسه مجمع بسیجیان مازندران برگزار و عبدالرضا بابایی به عنوان رئیس و نجیبزاده به عنوان نایبرئیس مجمع انتخاب شدند. همچنین از دکتر حسینی رئیس پیشین مجمع بسیجیان مازندران که به مدت چهار سال عهدهدار این مسئولیت بود، تقدیر و تشکر به عمل آمد.