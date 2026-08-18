مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری منطقه‌ای از جمله محور‌های مهم کاری این اداره کل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در دیدار با نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت شادگان در مسیر توسعه اقتصادی استان، بر ضرورت شناسایی دقیق موانع موجود در بخش‌های تولیدی، معدنی و تجاری این منطقه تأکید کرد و افزود: پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری منطقه‌ای از جمله محور‌های مهم کاری اداره‌کل صمت خوزستان است.

وی با بیان اینکه رفع چالش‌های موجود در حوزه صنعت و تجارت شهرستان‌ها نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس است، ادامه داد: اداره‌کل صمت خوزستان با جدیت موضوعات مرتبط با شادگان را دنبال خواهد کرد و از هر اقدامی که منجر به رونق تولید، افزایش اشتغال و جذب سرمایه‌گذار شود، حمایت می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در شادگان برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد و خواستار تسریع در بررسی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران شد.

در این نشست، هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توجه ویژه به مشکلات حوزه انتخابیه در بخش صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی برای تقویت زیرساخت‌های لازم در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری منطقه شد.