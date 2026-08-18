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همزمان با هفته دولت، ساخت مرکز علمی و الکترونیک جنوب ایران در میناب آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار میناب گفت: ساخت مرکز علمی و الکترونیک جنوب ایران با سرمایهگذاری ۷۰ میلیارد تومانی در این شهرستان آغاز میشود که تحولی بزرگ در زیرساختهای علمی و الکترونیک کشور و اشتغال افراد بومی منطقه ایجاد میکند.
محمد رادمهر افزود: این طرح با همکاری فرمانداری میناب، پارک علم و فناوری هرمزگان و شرکت دانشبنیان «سفیران همراه حافظ» در زمینی به وسعت پنج هزار متر مربع در مدت ۶ ماه ساخته میشود.
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وی گفت: اشتغالزایی مستقیم برای ۱۰۰ نفر از نیروهای متخصص و بومی منطقه از مهمترین دستاوردهای این طرح است.
شهرستان میناب در ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس قرار دارد.