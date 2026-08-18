اتحاد مقدس، رمز پیروزی نهایی؛
۱۰ روز تا نیم سالگی حضور میدانی مردم اراک در خیابان
با گذشت صد و هفتاد شب از ایستادگی اراکیها در خیابان گذشت، اما دشمن بدون هیچ راهبردی، در میدان وامانده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دشمن تروریستی آمریکا از سال ۱۳۳۲ تا کنون مدام برای ایرانیان توطئه چینی کرده، یکی از نمونههای آن، فتنه ناموفق ۱۸ و ۱۹ دی بوده.
روح انقلاب اسلامی، مبارزه با سلطه و استعمار و تکیه بر آزادی و استقلال است.
مردم با ایستادگی و بهرهمندی از رهنمودهای ولیّفقیه، هر گونه توطئه را خنثی خواهند کرد.
آن چه دشمن از درک آن عاجز مانده، ماهیت حکومت اسلامی با رژیم طاغوتی شاهنشاهی است و بر همین اساس، مرتکب خطاهای راهبردی میشود.