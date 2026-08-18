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طولانی شدن روند اجرای طرحهای عمرانی در سنندج تقریبا به یک موضوع تکراری تبدیل شده؛ پروژه تقاطع غیر هم سطح میدان محمدی سنندج یکی از آنهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، طرحی که با روند کند کنونی باید مردم سنندج سالها چشم انتظار بهره برداری آن باشند.
۲۲ خرداد ۱۴۰۲ کلنگ پروژهای به زمین خورد که قرار بود یکی از گرههای ترافیکی مهم سنندج را باز کند؛ اما این پروژه پس از مدتی فعالیت، متوقف شد.
حالا پس از آغاز دوباره عملیات اجرایی پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ این پروژه چه زمانی به پایان میرسد؟
مسیر میدان محمدی به عنوان یکی از مبادی ورودی سنندج یکی از مسیرهای پرتردد این شهر است و تأخیر در تکمیل این طرح، علاوه بر تحمیل مشکلات ترافیکی، صبر شهروندان را هم به چالش کشیده است.
مردم انتظار دارند پروژههایی که با وعده رفع مشکلات شهری آغاز میشوند، گرفتار توقفهای طولانی و وعدههای تکراری نشوند.