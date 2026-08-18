به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه العالم گزارش داد؛ رسانه‌های خبری از وقوع انفجار در نیروگاه حرارتی بانیاس در استان طوطوس سوریه خبر دادند.

شبکه الحدث هم در خبر فوری گزارش داد، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد: در اثر وقوع انفجار در نیروگاه حرارتی بانیاس در استان طرطوس ، 3 نفر کشته شدند. در همین حال منابع سوری در طرطوس، علت حادثه نیروگاه حرارتی بانیاس را انفجار مخزن هیدروژن نیروگاه اعلام کردند. همچنین به گزارش خبرنگار ، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، تحقیقات و بررسی‌ها برای پی بردن به علت و ماهیت این حادثه در حال انجام است.

درباره جزئیات این حادثه و تلفات و خسارات آن هنوز گزارشی ، دریافت نشده است.