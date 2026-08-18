۷۶۲ کیلوگرم مواد غذایی و آرایشی، بهداشتی فاسد در بوانات معدوم سازی شد.

معدوم سازی بیش از ۷۶۰ کیلوگرم مواد غذایی و بهداشتی فاسد در بوانات

معدوم سازی بیش از ۷۶۰ کیلوگرم مواد غذایی و بهداشتی فاسد در بوانات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوانات گفت: بیش از ۷۶۰ کیلوگرم مواد غذایی و آرایشی، بهداشتی فاسد در این شهرستان معدوم شد.

دکتر برزویی افزود: در بازرسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان بهداشت و شبکه بهداشت بوانات در سال ۱۴۰۴ و ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۵ از واحد‌های صنفی در شهرستان بوانات ۷۶۲ کیلوگرم مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی تاریخ گذشته، فاسد و غیر استاندارد جمع آوری شد.

او ادامه داد: این مواد جمع آوری شده با حضور فرماندار و نماینده دادستان در محل سایت دفع زباله شهر بوانات امحا و معدوم شد.