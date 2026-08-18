امسال ۲۲ هزار هکتار از اراضی منطقه زیر کشت گندم قرار گرفت که از این میزان، ۷ هزار هکتار گندم آبی و ۱۵ هزار هکتار گندم دیم بود که با توجه به بارش‌های به موقع افزایش عملکرد را نسبت به سال‌های گذشته در پی داشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرجهاد کشاورزی سرخس بااشاره به اینکه این میزان خرید گندم ۷۱ درصدنسبت به سال گذشته افزایش یافته است افزود:

حمید رضا رضایی افزود: گندم تولیدی امسال کشاورزان در فصل برداشت از طریق چهار مرکز خرید تعاون روستایی و بخش خصوصی خریداری شد و فرآیند تحویل محصول با همکاری کشاورزان و مراکز خرید انجام گرفت که با توجه به اتمام برداشت گندم آبی، یک مراکز خرید در حال حاضر در حال تحویل گرفتن گندم دیم کشاورزان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخس، بارندگی‌های مناسب، مدیریت مطلوب مزارع، تأمین به‌موقع سوخت کمباین‌ها، تأمین کود و نهاده‌های مورد نیاز، اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی و مبارزه با آفات و بیماری‌ها را از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد مزارع و رشد میزان گندم تحویلی عنوان کرد.