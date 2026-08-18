به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید اسلامیان با اعلام این خبر افزود: تمامی تجهیزات مورد نیاز طرح اعم از پمپ‌ها، تابلو‌های برق، کابل‌ها و اتصالات فیلتراسیون به‌طور کامل خریداری و به محل اجرای طرح منتقل شده‌اند و عملیات اجرایی فونداسیون ایستگاه پمپاژ نیز به پایان رسیده است.

‌وی با اشاره به موجود بودن تمامی اتصالات و تجهیزات لازم، تصریح کرد: مقرر شده است عملیات اجرایی این طرح حداکثر تا نیمه شهریورماه سال جاری تکمیل شده و پروژه به‌طور کامل وارد مرحله بهره‌برداری شود.

‌مدیر جهاد کشاورزی شادگان در پایان تأکید کرد: این طرح با توجه به وسعت بیش از ۱۷۷ هکتار، نقش مؤثری در توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و ارتقای بهره‌وری مصرف آب در اراضی کشاورزی این شهرستان ایفا خواهد کرد.