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مدیر جهاد کشاورزی شادگان گفت: طرح سیستم آبیاری موضعی ۱۷۷ هکتاری این شهرستان در شهریور ماه به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید اسلامیان با اعلام این خبر افزود: تمامی تجهیزات مورد نیاز طرح اعم از پمپها، تابلوهای برق، کابلها و اتصالات فیلتراسیون بهطور کامل خریداری و به محل اجرای طرح منتقل شدهاند و عملیات اجرایی فونداسیون ایستگاه پمپاژ نیز به پایان رسیده است.
وی با اشاره به موجود بودن تمامی اتصالات و تجهیزات لازم، تصریح کرد: مقرر شده است عملیات اجرایی این طرح حداکثر تا نیمه شهریورماه سال جاری تکمیل شده و پروژه بهطور کامل وارد مرحله بهرهبرداری شود.
مدیر جهاد کشاورزی شادگان در پایان تأکید کرد: این طرح با توجه به وسعت بیش از ۱۷۷ هکتار، نقش مؤثری در توسعه سامانههای نوین آبیاری و ارتقای بهرهوری مصرف آب در اراضی کشاورزی این شهرستان ایفا خواهد کرد.