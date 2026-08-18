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نخستین دوره مسابقات دارت «جام همبستگی» در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نخستین دوره مسابقات دارت «جام همبستگی» در دو بخش آقایان و بانوان با حضور گسترده دارتبازان حرفهای از استانهای مختلف کشور در شهر همدان برگزار شد.
این رقابتها با حضور ورزشکارانی از استانهای خوزستان، ایلام، همدان، تهران، گیلان، کرمانشاه، کردستان، خراسان شمالی، قم، سمنان، مرکزی، البرز و دیگر استانهای کشور برگزار شد و سطح فنی مطلوب مسابقات، در کنار شرایط مناسب میزبانی، رضایت شرکتکنندگان و همراهان آنان را به همراه داشت.
محمدرضا بیژنپور، رئیس کمیته دارت استان همدان، با اشاره به برگزاری نخستین دوره جام همبستگی در همدان گفت: جام همبستگی برای نخستینبار در کشور و در شهر همدان برگزار شد و خوشبختانه با استقبال بسیار گسترده دارتبازان سراسر کشور مواجه شد.
رئیس کمیته دارت استان همدان با قدردانی از حمایت انجمن دارت کشور، افزود: بدون تردید استمرار این حمایتها میتواند نقش مؤثری در توسعه و رشد هرچه بیشتر رشته دارت در سراسر کشور داشته باشد.»
بیژنپور در پایان با تأکید بر تداوم این همکاریها اظهار داشت: امیدواریم شاهد برگزاری مراحل بعدی جام همبستگی در همدان و سایر استانهای کشور باشیم و با حمایت مسئولان استانها، بتوانیم این رویداد را به یک جریان ملی و فراگیر در جامعه دارت کشور تبدیل کنیم.