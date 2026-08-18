به گزارش خبرگزاری صداوسیما راضیه عالیشوندی معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر ایران در نشست تخصصی سلامت مجمع مدنی بریکس ۲۰۲۶» در دهلی‌نو چایتخت هندوستان، گفت: تجربه همه‌گیری‌ها، بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، مخاصمات و بحران‌های انسانی نشان داده است که تاب‌آوری نظام سلامت بدون مشارکت واقعی جامعه امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به ظرفیت ۶ میلیونی شبکه امدادگران، نجاتگران، جوانان، داوطلبان و خانه‌های هلال در ایران افزود: تجربه هلال‌احمر نشان می‌دهد تاب‌آوری صرفاً به معنای افزایش بیمارستان‌ها و تجهیزات نیست، بلکه به جامعه‌ای آگاه، آموزش‌دیده، سازمان‌یافته و برخوردار از اعتماد اجتماعی نیاز دارد.

عالیشوندی خانه‌های هلال، کاروان‌های سلامت، تیم‌های سحر در حوزه حمایت‌های روانی ـ اجتماعی و سامانه ۴۰۳۰ را از نمونه‌های ظرفیت جامعه‌محور هلال‌احمر برشمرد و تصریح کرد: این ظرفیت‌ها در آموزش، ارتقای سواد سلامت، آمادگی در برابر مخاطرات، حمایت روانی ـ اجتماعی و شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر نقش مؤثری دارند.

وی بر توسعه همکاری کشور‌های عضو بریکس در حوزه مراقبت‌های اولیه سلامت، بیماری‌های غیرواگیر، سلامت روان، طب سنتی و دانش بومی، آموزش نیروی انسانی و سلامت جامعه‌محور تأکید و تصریح کرد: آموزش‌های مشترک در زمینه امداد و نجات، پزشکی در بلایا، کمک‌های اولیه و حمایت روانی ـ اجتماعی را از زمینه‌های عملی این همکاری دانست.

وی با تأکید بر اینکه جامعه نباید در حاشیه نظام سلامت قرار گیرد ادامه داد: جامعه باید در مرکز باشد و شبکه مراکز سلامت جامعه‌محور بریکس برای تبادل تجربه، آموزش مشترک، پژوهش و اجرای پروژه‌های عملی ایجاد شود.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه هلال‌احمر پیشنهاد راه‌اندازی پلتفرم مشترک بریکس برای مستندسازی تجربیات موفق و هشدار زودهنگام مخاطرات سلامت را ارائه کرد و افزود: باید همکاری‌های جامعه مدنی در بریکس از مرحله گفت‌و‌گو به سمت اقدامات عملی و پروژه‌های مشترک حرکت کند.

وی آمادگی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران را برای انتقال تجربیات خود در حوزه پزشکی در بلایا، امداد و نجات، آموزش جامعه‌محور، حمایت روانی ـ اجتماعی، مدیریت داوطلبان و مدیریت تجمعات انبوه به کشور‌های عضو بریکس اعلام و تصریح کرد: برای ساخت نظام‌های سلامت تاب‌آور باید بر مردم، اعتماد اجتماعی و ظرفیت جوامع سرمایه‌گذاری کنیم.