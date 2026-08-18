رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه فرهنگ، پیشران شکوفایی همه بخش‌های این نهاد است، گفت: تقویت حوزه فرهنگی و توجه به جوانان و دانشجویان باید در مرکز فعالیت‌های جهاددانشگاهی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی منتظری در ارتباط برخط با نشست منطقه‌ای فرهنگی جهاددانشگاهی در زنجان با تأکید بر جایگاه اساسی فرهنگ در این نهاد گفت: موضوع فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی در جهاددانشگاهی از جمله مبانی اصولی است که از روز نخست تشکیل این نهاد مورد توجه بوده و اگر در مقاطعی نسبت به امور فرهنگی و جایگاه فرهنگ در جهاددانشگاهی غفلت شده است، باید آن را جبران کنیم و با ایجاد انرژی جدید و تلاش مضاعف، نقش جهاددانشگاهی را در صحنه دانشگاه و جامعه حفظ و ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه اگر بخش فرهنگی و حوزه فرهنگ در جهاددانشگاهی تقویت نشود، بخش‌های دیگر جهاددانشگاهی نیز آسیب خواهند دید، گفت: شکوفایی حوزه فرهنگ، مقدمه شکوفایی جهاددانشگاهی در حوزه‌های پژوهش، فناوری، آموزش، تجاری‌سازی و اشتغال است و شکوفایی حوزه فرهنگی نیز منوط به حضور جوانان و دانشجویان در مجموعه است. اگر در این زمینه غفلتی صورت گیرد، آثار و تبعات ناگواری برای جهاددانشگاهی به وجود خواهد آمد؛ کمااینکه امروز آثار منفی و تبعات مخربی را که غفلت از حوزه فرهنگ در این نهاد ایجاد کرده است، شاهد هستیم.

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حوزه فرهنگی ادامه داد: اگر می‌خواهید جهاددانشگاهی یک نهاد تراز انقلاب اسلامی باقی بماند، باید به تقویت حوزه فرهنگ و بخش فرهنگی جهاددانشگاهی توجه جدی شود و مرکز ثقل و اتکای این حوزه نیز باید بر جوانان و دانشجویان باشد.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم مطالبه مهم رهبر شهید انقلاب از جهاددانشگاهی را جامه عمل بپوشانیم ادامه داد: ایشان در سخنانی فرمودند که کار مهم جهاددانشگاهی، تربیت صحیح فکری و عملی دانشجویان است.

ایشان فرمودند علاوه بر کار اساسنامه‌ای این نهاد که عمدتاً فرهنگی و تحقیقاتی است، یک کار مهم‌تر نیز بر عهده جهاددانشگاهی قرار دارد و آن این است که این خیل جوانان تحصیل‌کرده در دانشگاه را به رشد و پختگی لازم برساند. این کار بسیار مهم از حوزه فرهنگی جهاددانشگاهی آغاز می‌شود و از همین‌جا محققان، پژوهشگران و دانشمندان مؤمن، انقلابی و متعهد تربیت خواهند شد که بتوانند مشکلات جامعه و مسائل کشور را در حد توان حل و گره‌گشایی کنند. از این رو معتقدم وظیفه بزرگ ما در ابتدا، در میانه و در انتها با فرهنگ پیوند دارد. بنابراین، هر تلاش و کوششی در جهت احیای بخش فرهنگی جهاددانشگاهی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی، از ضروریات است.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به اعضایی که در سال‌های اخیر به این نهاد پیوسته‌اند، اظهار کرد: ما در این کشور وظایف حاکمیتی داریم؛ وظایفی که بالاترین مقام مسئول کشور برای ما تعیین کرده است. امیدواریم ان‌شاءالله شرایطی فراهم شود که خدمت حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برسیم و از رهنمود‌های ایشان بهره‌مند شویم و چشم‌انداز و ترسیم وظایف را از لسان ایشان بشنویم تا بتوانیم فعالیت‌های خود را دقیقاً بر اساس رهنمود‌های ایشان تنظیم کنیم.

وی با بیان اینکه آشنایی با نظرات رهبر عزیز انقلاب می‌توان با اطمینان زیادی گفت که این راه، همان راه رهبر شهید انقلاب است و راه ایشان نیز، همان‌طور که خود ایشان بار‌ها یادآوری می‌کردند، راه امام راحل عظیم‌الشأن است افزود: بنابراین تکلیف و وظایف ما مشخص است؛ ما موظف هستیم از انقلاب اسلامی و دستاورد‌های آن با تمام وجود دفاع کنیم و برای جوانانی که جزو بهترین جوانان کشور هستند، راه را بگشاییم.

منتظری با تأکید بر ضرورت عبور فعالیت‌های فرهنگی از ظواهر و توجه به عمق و فطرت جوانان گفت: کار اعضایی که در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنند باید از ظاهر عبور کند و به باطن و روح انسان توجه داشته باشد. گاهی تلاش می‌کنیم از ظاهر به باطن دست پیدا کنیم، در حالی که اگر از فطرت جوانان و انسان‌ها آغاز کنیم، این امر می‌تواند بر ظواهر نیز اثرگذار باشد؛ بنابراین باید ضمن توجه به ظواهر، نقطه آغاز فعالیت فرهنگی را شناخت فطرت و برقراری ارتباط با قلب و دل جوانان قرار دهیم.

وی افزود: برای دستیابی به بهترین نتایج، لازم است تفکر، تعقل و تدبیر در فعالیت‌های فرهنگی ما موج بزند و از کارشناسان خبره، علما، فضلا و کسانی که هم درد دین و هم درد مردم دارند، استفاده کنیم. همچنین برنامه‌های فرهنگی جهاددانشگاهی نباید محدود به گروه خاصی باشد، بلکه باید گستره وسیعی داشته باشد و افراد بیشتری بتوانند از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به محدودیت منابع در این نهاد و نیاز فعالیت‌های فرهنگی به منابع مادی و ساختار‌های لازم، گفت: با توجه به محدودیت منابع در جهاددانشگاهی ممکن است شاهد کم‌توجهی به این حوزه باشیم و همه افراد حاضر در این نهاد نیز برداشت یکسانی از اهمیت فعالیت‌های فرهنگی نداشته باشند. در فعالیت‌های فرهنگی، همیشه تعداد زیاد افراد تعیین‌کننده نیست؛ هسته‌های مؤثر و کارآمد محدود هستند و آنچه اهمیت دارد، تعقل، تدبیر، برنامه‌ریزی و استفاده درست از ظرفیت‌هاست. در کنار منابع محدود، باید به دنبال ظرفیت‌ها و منابع جدید باشیم و آنها را جذب جهاددانشگاهی کنیم؛ همان‌گونه که در سال‌های گذشته نیز در حوزه فرهنگی منابع قابل‌توجهی جذب شده است.

منتظری با تأکید بر ضرورت پرهیز از تشریفات در فعالیت‌های فرهنگی جهاددانشگاهی گفت: باید عاطفه و دوستی میان اعضا را توسعه دهیم؛ همان‌گونه که در سال‌های دور تجربه کردیم ارتباط ایمانی و عاطفی در حوزه فرهنگی بسیار کارساز و مؤثر بود و آثار آن حتی در سایر حوزه‌ها نیز دیده می‌شد. نشست‌ها و فعالیت‌های فرهنگی باید با سادگی و به دور از تشریفات دنبال شود و اصل، تقویت ارتباط و همدلی میان اعضا باشد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار نشست‌های فرهنگی افزود: امیدوارم این جلسات با قوت و قدرت برگزار شود و نشست‌های منطقه‌ای دیگری نیز شکل بگیرد. باید در این نشست‌ها طرح‌های نو ارائه و فکر‌های جدید را به میدان بیاورید. نگاه اولیه هر طرح نیز باید این باشد که چه میزان مخاطب دارد و تا چه اندازه می‌تواند جوانان و دانشجویان را جذب کند. باید برنامه‌های فرهنگی جذاب، با محتوای صحیح فرهنگی، انقلابی و اسلامی طراحی کنیم که بتواند جمعیت زیادی از دانشجویان را با خود همراه کند.

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت تقویت حضور فرهنگی جهاددانشگاهی در دانشگاه‌ها اظهار کرد: تلاش کنید برنامه‌های خود را در دانشگاه برگزار کنید و در این نشست‌ها رؤسا و مسئولان دانشگاه‌ها را دعوت کنید تا در برنامه حضور داشته باشند و ارتباط جهاددانشگاهی با دانشگاه تقویت شود.

وی با بیان اینکه باید درباره طرح‌هایی که دیگر جذابیت لازم را ندارند، با یکدیگر گفت‌و‌گو کنیم و آنها را از چرخه فعالیت خارج کنیم، ادامه داد: حتی در انتخاب نام برنامه‌های فرهنگی نیز باید دقت شود. ممکن است محتوای یک برنامه مناسب باشد، اما نام آن جذابیت لازم را نداشته باشد؛ بنابراین برای انتخاب نام برنامه‌ها نیز باید فکر و تدبیر کرد و با مشورت و گفت‌و‌گو به بهترین گزینه رسید.

منتظری تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه فرهنگ نیز این بود که این امور در دست افراد مدبر قرار نگیرد. فعالیت فرهنگی نیازمند وقت گذاشتن، فکر کردن و برنامه‌ریزی است و حتی برای انتخاب نام یک برنامه نیز باید وقت صرف کرد و با یکدیگر مشورت و گفت‌و‌گو داشت. بدون فکر، تدبیر و تعقل، کار فرهنگی پیش نمی‌رود.

وی خطاب به فعالان فرهنگی جهاددانشگاهی گفت: کار فرهنگی بسیار اهمیت دارد و توصیه من به اعضای این حوزه این است که در کنار مسئولیت‌های فرهنگی، به رشد علمی و فردی خود نیز توجه کنند. لازم است در حوزه فرهنگی، اعضای پژوهشگر و اعضای هیئت علمی نیز به تعداد کافی حضور داشته باشند تا جهاددانشگاهی از توانمندی علمی و تخصصی بیشتری در حوزه فرهنگی برخوردار شود.

گفتنی است، نشست منطقه‌ای معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی ۲۷ و ۲۸ مردادماه در زنجان برگزار می‌شود و واحد زنجان میزبان مسئولان فرهنگی جهاددانشگاهی از استان‌های گلستان، گیلان، اردبیل، قزوین، مازندران، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی خواهد بود.

در این نشست دو روزه، مسئولان فرهنگی واحد‌های شرکت‌کننده ضمن طرح دیدگاه‌ها و تجربیات خود، درباره موضوعات مشترک و مسیر‌های پیش‌روی فعالیت‌های فرهنگی گفت‌و‌گو خواهند کرد و ظرفیت‌های موجود برای افزایش تعامل و همکاری میان واحد‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.