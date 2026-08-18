به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی گفت: این سیستم که حاصل تلاش یک شرکت دانش‌بنیان در دزفول، پشتیبانی سازمان اتکا و همکاری جهاد کشاورزی و مرکز رشد صفی آباد این شهرستان است، با پایش دقیق رطوبت خاک، منجر به کاهش چشمگیر هدررفت منابع آب می‌شود.

وی با تأکید بر بومی بودن این دستاورد اظهار داشت: نرم‌افزار و سخت‌افزار این سامانه با دستان توانمند یک شرکت دانش‌بنیان و با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی دزفول طراحی و توسعه یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در تشریح قابلیت‌های این سیستم افزود: این سامانه با بهره‌گیری از حسگر‌های هوشمند و تحلیل داده‌های برخط، رطوبت و دمای خاک را در عمق‌های مختلف سنجش کرده و زمان و میزان دقیق آبیاری را بر اساس نیاز واقعی گیاه تعیین می‌کند. همچنین با ثبت داده‌ها در بستر ابری، امکان پایش شبانه‌روزی و تحلیل روند رطوبت خاک برای کشاورزان فراهم شده است.‌

سلطانی کاظمی در ادامه تصریح کرد: استفاده از این فناوری بومی در باغ‌ها، مزارع و گلخانه‌ها، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع، موجب افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی می‌شود و قابلیت توسعه و اتصال به سایر شبکه‌های مدیریت هوشمند کشاورزی را داراست.‌

وی در پایان تأکید کرد: توسعه چنین فناوری‌های بومی نقش کلیدی در مقابله با بحران کم‌آبی و حرکت به سوی کشاورزی پایدار ایفا می‌کند و هدف اصلی این سامانه را در شعار آن، یعنی نه یک قطره بیشتر، نه یک لحظه دیرتر، خلاصه کرد.