۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های روستای تاریخی حسنلو نقده اختصاص یافته است؛ اعتباری که قرار است در بخش‌های آب، راه، خدمات عمومی و امکانات گردشگری هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امیرعباس جعفری، فرماندار نقده در ارتباط با آخرین وضعیت تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ثبت جهانی روستای حسنلو نقده بر اهمیت ثبت جهانی این روستا تأکید و اظهار کرد: ثبت جهانی این روستا فرصتی بی‌بدیل برای اقتصاد گردشگری شهرستان است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با هماهنگی و هم‌افزایی کامل، شاخص‌های مورد نیاز را تکمیل و تمامی موانع موجود در مسیر این هدف را برطرف کنند.

جعفری افزود: فرآیند ثبت جهانی این روستا با رویکردی جامع و با تخصیص منابع مالی ویژه، با جدیت دنبال می‌شود و هدف از این اقدامات، نه تنها ثبت رسمی در فهرست میراث جهانی، بلکه ایجاد تحولی پایدار در زیرساخت‌های عمرانی و اجتماعی این منطقه تاریخی است.

وی ادامه داد: در راستای تحقق این هدف، فرمانداری نقده با تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار، گام عملیاتی مهمی را برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی برداشته است، این بودجه صرفا به طرح ثبت جهانی محدود نمی‌شود، بلکه با هدف پوشش مجموعه‌ای از نیاز‌های اساسی روستا، شامل زیرساخت‌های آب، راه، خدمات عمومی و تسهیلات گردشگری، به کار گرفته خواهد شد.

جعفری با اتخاذ رویکردی مبتنی بر مشارکت مردم، بر این نکته تأکید کرد که موفقیت در توسعه حسنلو در گرو استفاده از ظرفیت‌های محلی، معتمدان و سرمایه‌گذاران است.

فرماندار نقده خاطرنشان کرد: ما به دنبال توسعه‌ای هستیم که در آن مردم آثار ملموس اقدامات را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند، هدف ما این است که در کنار پیگیری فرآیند ثبت جهانی، مشکلات زیرساختی و معیشتی مردم نیز به‌طور هم‌زمان مرتفع شود.