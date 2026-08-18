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رئیس مجلس شورای اسلامی فرا رسیدن سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شده است، گفت: روز گذشته، بیست و ششم مرداد ماه، سالروز ورود آزادگان به سرزمینمان بود لذا به همه آزادگان عزیز و خانوادههای محترم آنها و به همه رزمندگان و ملت عزیزمان این روز را تبریک و تهنیت میگویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن روز، روز خوشحالی مضاعف مردم ما بود که دهها هزار نفر از فرزندان این مرز و بوم و رزمندگان این کشور، به سرزمین اسلامی خودشان بازگشتند.
وی بیان کرد: انشالله که ملت عزیز ما همیشه شاهد چنین پیروزیهای بزرگ و چنین روزهای خوشی باشند.