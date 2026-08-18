به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شده است، گفت: روز گذشته، بیست و ششم مرداد ماه، سالروز ورود آزادگان به سرزمینمان بود لذا به همه آزادگان عزیز و خانواده‌های محترم آنها و به همه رزمندگان و ملت عزیزمان این روز را تبریک و تهنیت می‌گویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن روز، روز خوشحالی مضاعف مردم ما بود که ده‌ها هزار نفر از فرزندان این مرز و بوم و رزمندگان این کشور، به سرزمین اسلامی خودشان بازگشتند.

وی بیان کرد: انشالله که ملت عزیز ما همیشه شاهد چنین پیروزی‌های بزرگ و چنین روز‌های خوشی باشند.