به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کیانوش نظری گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲۴ قلهک، مأموران پس از تجزیه و تحلیل جرائم و شناسایی نقاط جرم‌خیز، اقدامات انتظامی و عملیاتی خود را برای شناسایی سارقان آغاز کردند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: مأموران در جریان تحقیقات، یک تیم دو نفره از سارقان موبایل‌قاپ را شناسایی و تحرکات آنان را تحت نظر قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران به محض مشاهده اقدام سارقان برای سرقت، وارد عمل شدند و یکی از متهمان را دستگیر کردند. در بازرسی اولیه از وی، یک دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد و متهم به همراه شاکی برای ادامه تحقیقات به کلانتری انتقال یافت.

سرهنگ نظری تصریح کرد: با توجه به اینکه متهم دارای سوابق متعدد در زمینه موبایل‌قاپی بود، مأموران در ادامه تحقیقات به محل سکونت وی مراجعه کردند و در بازرسی از آنجا، پنج دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه دیگر کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون دو نفر از مالباختگان متهم را شناسایی کرده‌اند و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی سوابق احتمالی متهم ادامه دارد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: متهم با دستور قضایی تحت نظر قرار گرفته و تحقیقات تخصصی برای شناسایی همدستان و مالخران احتمالی در دستور کار مأموران قرار دارد.

سرهنگ نظری در پایان تأکید کرد: هوشیاری شهروندان، توجه به محیط اطراف و رعایت نکات ساده ایمنی می‌تواند فرصت ارتکاب سرقت را از سارقان گرفته و در کاهش وقوع موبایل‌قاپی مؤثر باشد.