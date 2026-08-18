کاروان دوچرخه سواری ایثارگران خراسان رضوی بعد از رکاب زنی حدود ۲۴۰ کیلومتر به سبزوار رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، هادی مظفری، مسئول کاروان دوچرخه سواری باشگاه فرهنگی ورزشی ایثارگران خراسان رضوی گفت: این کاروان به مناسبت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان سرفراز به میهن اسلامی، سفر خود را از مشهد مقدس آغاز کرده است و قرار است بعد از رکاب زنی و حضور در ۱۰ شهر خراسان رضوی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به مشهد مقدس بازگردد.

این کاروان ۲۰ نفره بعد از حضور در سبزوار، به زیارت گلزار شهدای این شهر رفت و سپس با حرکت در خیابان‌های اصلی شهر سبزوار در تجمع شبانه مردم سبزوار نیز شرکت کردند.