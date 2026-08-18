پخش زنده
امروز: -
حیاط خانههای روستایی زهک حالا به محلی برای راهاندازی کسب وکارهای کوچک تبدیل شده و پرورش مرغ بومی، به یکی از مسیرهای درآمدزایی زنان روستایی این شهرستان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک گفت: توسعه طرحهای پرورش مرغ بومی در مناطق روستایی و مرزی این شهرستان، یکی از برنامههای مؤثر برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوار و توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی است.
محمد لکزایی افزود: زنان روستایی با دریافت تسهیلات اشتغالزایی و جوجه رایگان، علاوه بر تولید بخشی از گوشت و تخممرغ مورد نیاز خانواده، امکان فروش محصولات و ایجاد درآمد مستمر را نیز پیدا کردهاند.
مدیر جهاد کشاورزی زهک ادامه داد: مشاغل خرد و خانگی که بر پایه ظرفیتهای بومی شکل میگیرند، به سرمایه اولیه و فضای زیادی نیاز ندارند و میتوانند نقش مهمی در کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی داشته باشند.
لکزایی افزود: پرورش مرغ بومی به دلیل نیاز کمتر به سرمایه اولیه، امکان اجرا در فضای محدود منازل و سازگاری با شرایط منطقه، یکی از فعالیتهای مناسب برای توسعه مشاغل خانگی در روستاهای زهک است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از زنان روستایی اظهار کرد: واحد امور زنان روستایی مدیریت جهاد کشاورزی زهک تاکنون بیش از ۴۰۰ زن روستایی را از طریق آموزش و برنامههای حمایتی توانمند کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی زهک افزود: در همین راستا بیش از سه هزار و ۵۰۰ قطعه جوجه میان اعضای صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی توزیع شده و ۲۰ صندوق اعتبارات خرد محلی نیز برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی زنان ایجاد و پشتیبانی شده است.