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ورزشگاه آزادی اردکان در آستانه بازگشت به روزهای پرهیجان ورزش است؛ عملیات بازسازی زمین چمن و پیست دوومیدانی این مجموعه در مراحل پایانی قرار گرفته و قرار است تا هفته تربیتبدنی برای میزبانی ورزشکاران و تیمهای ورزشی آماده شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراحل پایانی بازسازی زمین چمن و پیست دوومیدانی ورزشگاه آزادی اردکان در نشستی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و فرماندار اردکان شهرستان بررسی و ارزیابی شد.در این نشست، هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با بررسی آخرین وضعیت طرح و موانع پیشرو، بر ضرورت تسریع در روند تکمیل این طرح ورزشی تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای مسئول، عملیات تکمیل زمین چمن و پیست دوومیدانی ورزشگاه آزادی اردکان تا هفته تربیتبدنی به پایان برسد و این مجموعه بار دیگر پذیرای ورزشکاران و تیمهای ورزشی باشد.بازسازی ورزشگاه آزادی یکی از مطالبات مهم جامعه ورزشی و هواداران فوتبال اردکان در سالهای اخیر بوده است؛ مطالبهای که حالا با نزدیک شدن طرح به خط پایان، رنگ تحقق به خود گرفته است.
با بهرهبرداری از این مجموعه، زمینه برای میزبانی بهتر از رویدادهای ورزشی و همچنین بازگشت تمرینات و مسابقات تیم چادرملوی اردکان به ورزشگاه خانگی فراهم خواهد شد.اکنون شمارش معکوس برای آمادهسازی ورزشگاه آزادی اردکان آغاز شده است؛ مجموعهای که قرار است بار دیگر به یکی از کانونهای اصلی ورزش و فوتبال این شهرستان تبدیل شود.