رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تعیین تکلیف اموال دولت از طریق مولدسازی و اختصاص منابع حاصل از آن به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و طرح‌های آتی، از مأموریت‌های مهم این سازمان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شادا، احسان عسکری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سفر به استان اردبیل در جلسه مشترک با رئیس کل دادگستری، دادستان، معاون قضائی رئیس کل دادگستری و مدیرکل تعزیرات استان، حضور یافت.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در این نشست، تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی بر اساس دستورالعمل چهاربندی را ضروری دانست و اظهار کرد: تحویل کالا از سوی کاشفین باید در بستر سامانه و به‌صورت سیستمی انجام شود تا ضمن ایجاد شفافیت، فرآیند تعیین تکلیف کالا‌ها نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

عسکری همچنین با اشاره به تغییر مأموریت و واگذاری مأموریت مهم مولدسازی دارایی‌های دولت به این سازمان، اظهار کرد: مولدسازی و تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های دولت از طریق شناسایی، ساماندهی و بهره‌برداری بهینه از این دارایی‌ها، یکی از محور‌های مهم فعالیت این سازمان به شمار می‌رود.

وی افزود: منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند نقش مؤثری در تأمین مالی و تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و همچنین طرح‌های عمرانی آتی داشته باشد. بر این اساس، مولدسازی دارایی‌های دولت با هدف تبدیل دارایی‌های راکد و کم‌بازده به منابع مالی مؤثر و هدایت این منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی کشور، از مأموریت‌های مهم و راهبردی این سازمان است.