پخش زنده
امروز: -
شبکههای یک و دو سیما با رویکردهایی متفاوت، برنامههای جدید خود را با موضوعات کارآفرینی در مشاغل خانگی و درامهای اجتماعی-امنیتی به روی آنتن میبرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و پنجمین قسمت از برنامه «از خونه شروع کن»، جمعه ۳۰ مردادماه ساعت ۱۸:۴۰ از شبکه دو سیما پخش میشود.
این قسمت به روایت داستان زندگی زهرا مقتدایی، راهبر شغلی در زمینه نوغانداری، و رسول سادهپسند، فعال در حوزههای دامپروری و پرورش زنبور عسل در استان گیلان اختصاص دارد.
در این برنامه با حضور دکتر فاطمه کریموند (کارشناس کسب و کار)، دکتر کمیل رودی (مربی کسب و کار) و دکتر سید مجتبی جلالیپور (مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان)، راهکارهای توسعه این مشاغل بررسی میشود.
این برنامه به تهیهکنندگی علیاکبر کریمی و کارگردانی رضا داستانی تولید شده است.
همچنین، شبکه یک سیما امشب سهشنبه ۲۷ مردادماه ساعت ۲۲، اپیزود «بیچهرگان» از فصل دوم مجموعه «سرو، سپید، سرخ» را به تهیهکنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد روی آنتن میبرد.
این اپیزود به کارگردانی دانش اقباشاوی، داستان کارگر تأسیسات گازی را روایت میکند که پس از شناسایی یک نقشه تروریستی و جدی گرفته نشدن هشدارهایش، خود شخصاً برای مقابله با مهاجمان وارد عمل میشود.
یاسین مسعودی، پریسا غیاثوند، حسام زرنوشه، محسن عابد و محمدرضا شهیدیفر از بازیگران این اپیزود هستند.