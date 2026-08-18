به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز سوم رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان امروز ۲۷ مرداد در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی، در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی حیدری در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر مقابل چیتیچ از مولداوی به پیروزی رسید. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۷ بر صفر از سد ژیوکو هینکوف از بلاروس گذشت و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. حیدری در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۵ ماکاوه از هند را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.



در وزن ۶۷ کیلوگرم، ایلیا علیخانی در دور نخست چیچسو از اسلواکی را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. وی در مرحله بعد مقابل موکیموف از ازبکستان با نتیجه یک بر یک به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. علیخانی در این مرحله مقابل مارکوفسکی از بلاروس با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد، اما با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، راهی مرحله شانس مجدد شد. وی در این مرحله لائوینا از هلند را با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب کرد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی در دور اول هروای از اسلواکی را با نتیجه ۷ بر یک مغلوب کرد. وی در دور دوم روزاریو از پورتوریکو را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله هوهانیسیان از ارمنستان را با نتیجه ۷ بر ۳ شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.