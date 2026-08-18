به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید روشن‌قلب با اشاره به امکان استفاده شرکت‌های لیزینگ از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی گفت: این امکان در بازار سرمایه وجود دارد، اما در برخی موارد دشواری‌هایی در فرآیند‌های مربوط به انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهام‌داران وجود دارد که باید برای رفع آنها اقدام کرد.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در موضوع افزایش سرمایه شرکت‌های لیزینگ، یکی از چالش‌ها، هم‌زمانی نظارت سازمان بورس و بانک مرکزی است. طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز و فرآیند انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات به دلیل بررسی‌های پولشویی می‌تواند زمان اجرای برنامه افزایش سرمایه را افزایش دهد و در نتیجه، بخشی از توجیه اقتصادی برنامه تأمین مالی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

روشن‌قلب ادامه داد: لازم است فرآیند بررسی در سازمان بورس به‌صورت موازی با بانک مرکزی آغاز شود تا صدور مجوز‌ها در زمان‌های کوتاه تری انجام شود و شرکت برای آغاز فرآیند در سازمان بورس تا زمان دریافت مجوز بانک مرکزی منتظر نماند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس تأکید کرد: این موضوع می‌تواند به کوتاه‌تر شدن فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌های لیزینگ کمک کند. هم‌چنین سازمان بورس کوتاه‌تر شدن فرآیند بررسی پولشویی را نیز در دستور کار دارد.

بررسی ابزار‌های متناسب با مدل فعالیت لیزینگ

روشن‌قلب درباره تأمین مالی شرکت‌های لیزینگ از طریق انتشار اوراق نیز گفت: در دهه ۹۰ مواردی از انتشار اوراق توسط شرکت‌های لیزینگ وجود داشته، اما در سال‌های اخیر استفاده از این ظرفیت کاهش یافته است.

وی یکی از موضوعات قابل بررسی را تناسب ابزار‌های موجود با مدل فعالیت شرکت‌های لیزینگ عنوان کرد و افزود: برخی ابزار‌های مورد استفاده در بازار سرمایه برای شرکت‌هایی طراحی شده‌اند که منابع حاصل از انتشار اوراق را مستقیم برای فعالیت تولیدی یا خدماتی خود به کار می‌گیرند، در حالی که شرکت‌های لیزینگ منابع حاصل از تأمین مالی را برای تأمین مالی مشتریان و خرید دارایی مورد استفاده آنها به‌کار می‌گیرند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس ادامه داد: این تفاوت در مدل فعالیت می‌تواند یکی از دلایل دشواری استفاده شرکت‌های لیزینگ از برخی ابزار‌های موجود باشد و لازم است امکان استفاده از ابزار‌هایی که تناسب بیشتری با فعالیت این شرکت‌ها دارند، بررسی شود.

یاری همچنین با اشاره به روند شکل‌گیری و توسعه صنعت لیزینگ گفت: صنعت لیزینگ در مقطعی، هم‌زمان با شروع فعالیت و توسعه بانک‌های خصوصی، از رشد مناسبی برخوردار بود، اما در ادامه، برخی سیاست‌ها و مقررات بر مسیر فعالیت و توسعه این صنعت اثر گذاشت.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس ادامه داد: در حال حاضر نیز نمونه‌هایی از فعالیت‌های مشابه صنعت لیزینگ در قالب فروش‌های اقساطی و برخی فعالیت‌های استارتاپی مشاهده می‌شود که از نظر نوع و سطح نظارت، با شرکت‌های لیزینگ تفاوت دارند. از این منظر، تفاوت چارچوب‌های تنظیم‌گری و ایجاد هماهنگی میان نهاد‌های ناظر می‌تواند به ساماندهی بهتر این حوزه کمک کند.

یاری با اشاره به الزامات شفافیت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه گفت: حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه، الزامات مشخصی در حوزه شفافیت و افشای اطلاعات ایجاد می‌کند و قوانین و مقررات بازار سرمایه نیز شرکت‌های پذیرفته‌شده را به ارائه اطلاعات شفاف ملزم می‌سازد.

وی افزود: توسعه نیافتن فعالیت‌های رسمی و تحت نظارت در صنعت لیزینگ می‌تواند زمینه شکل‌گیری شرکت‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم کند که خارج از چارچوب‌های نظارتی مشخص در اقتصاد ایران به فعالیت فروش اقساطی می‌پردازند. مصوبات اخیر بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد نگاه رگولاتور بازار پول به صنعت لیزینگ در حال تغییر است که می‌‏تواند باعث توسعه روزافزون این صنعت شود.

یاری در ادامه با اشاره به ظرفیت صندوق‌های تضمین اعلام کرد: در حال حاضر صندوق‌های تضمین به‌صورت قانونی در حال شکل‌گیری هستند و این صندوق‌ها می‌توانند در صنعت لیزینگ نیز مورد استفاده قرار گیرند و به‌عنوان سازوکار تضمین اوراق صنعت لیزینگ ایفای نقش کنند.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس تأکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به نقش خود در توسعه بازار‌های مالی و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها، آمادگی دارد از ابزار‌های نوین مالی به‌ویژه انتشار اوراق و ظرفیت‌های بازار سرمایه برای حمایت از صنعت لیزینگ استفاده کند. در این چارچوب، هم‌کاری نزدیک‌تر میان نهاد‌های ناظر، به‌ویژه سازمان بورس و بانک مرکزی می‌تواند به تغییر جایگاه صنعت لیزینگ، افزایش شفافیت و گسترش مسیر‌های تأمین مالی این صنعت در اقتصاد ایران منجر شود.