\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0635\u063a\u0631 \u0637\u0647\u0645\u0627\u0633\u0628\u06cc\u00a0\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0639\u0644\u062a \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f5 \u0645\u062a\u0631\u06cc \u0646\u0639\u0644\u0628\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0644\u0633\u0627\u062a \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n